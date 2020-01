Za sebou má dvoje zásnuby, obrúčku na prste však doposiaľ nenosí! Jedna z najznámejších módnych návrhárok Jana Pištejová sa so svojim partnerom Radkom zasnúbila už takmer pred tromi rokmi, no do svadby sa doposiaľ nehrnuli. Ako však prezradila, dnes je všetko inak a o svojom veľkom dni má nielen jasnú predstavu, no konečne padlo finálne rozhodnutie aj ohľadom termínu. Známa návrhárka poodhalila detaily!