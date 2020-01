Pokračujú v boji: Americká armáda obnovuje v Iraku operácie proti Islamskému štátu

Americká armáda obnovila v Iraku operácie proti extrémistom z takzvaného Islamského štátu.

Oznámila to vo štvrtok agentúra AP s odvolaním na vyjadrenia nemenovaných amerických predstaviteľov. Vzťahy medzi USA a Irakom sa zhoršili po zabití vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul 3. januára pri útoku amerického dronu v Bagdade.

Iracký parlament následne 5. januára schválil uznesenie, v ktorom žiada odchod amerických vojakov z krajiny. Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí okrem toho požiadal Washington, aby vypracoval plán odsunu amerických vojsk z Iraku. Spojené štáty však výzvy Bagdadu odmietli. Zhoršenie vzťahov viedlo k pozastaveniu operácii proti Islamskému štátu v Iraku a tiež k prerušeniu výcviku irackých síl. Nemenovaný činiteľ USA v stredu pre AP uviedol, že sa už opäť obnovili niektoré spoločné operácie amerických a irackých síl. Je ich však stále menej, než ich bolo pred súčasnou eskaláciou napätia.

Pracuje sa tiež na obnovení výcviku irackých síl, k čomu by podľa citovaného zdroja malo zrejme dôjsť už čoskoro. Na základniach v Iraku je rozmiestnených okolo 5200 amerických vojakov. Tvoria väčšinu širšej koalície, ktorú v roku 2014 pozvala do krajiny iracká vláda, aby pomohla v boji proti džihádistom z IS.