Španielsky tenista Rafael Nadal (33) priznal, že počas svojej kariéry nezlomil od hnevu ani jednu raketu.

Podľa vlastných slov je to tým, že vie ovládať svoje emócie. Devätnásťnásobný grandslamový šampión pre Yahoo Sports uviedol: "Moja rodina by mi nikdy nedovolila, aby som to urobil. Keby som zlomil raketu, znamenalo by to, že nemôžem ovládať svoje emócie." Tsitsipas stratil v zápase s Kyrgiosom nervy: Raketou zranil otca! Nadal sa minulý týždeň dostal so španielskym národným tímom do finále ATP Cupu. V rozhodujúcej konfrontácii Španieli prehrali so Srbmi 1:2. Na nadchádzajúcom Australian Open bude Nadal nasadený ako jednotka.