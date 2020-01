Exsiskár Tóth svojimi slovami na súde vyvolal búrlivé reakcie: Zlatica Kušnírová v tom má jasno

Splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica nevidí problém v rozdielnych výpovediach niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha, ktorý vypovedal na stredajšom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka v súvislosti s nájdením druhého telefónu.

Uviedol to na brífingu po skončení tretieho dňa pojednávania vo veci vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Keď je človek vypočutý a keď ešte aj s časovým odstupom si spomína na niektoré udalosti, tak je tam vždy predpoklad, že môže dôjsť k nejakým nepresnostiam," poznamenal Kvasnica. Nepresnosť, ktorú Tóth vysvetlil, nie je podľa Kvasnicu zásadného charakteru.

Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, po skončení stredajšieho pojednávania uviedla na margo Tóthovej výpovede, že ju vníma ako presvedčujúcu. "Nehovorím, že na 1000 percent," podotkla. V prípade výpovede Jozefa Dučáka, ktorý je obvinený v kauze Technopol Servis, sa jej zdalo, že to mal naučené. "Dookola to isté, aby sa nenachytal na hruškách," poznamenala však, že sa dokáže k jeho osobe ťažko vyjadriť. "On možno ani nevie, ako sa dostal do pozície bieleho koňa," uviedla Kušnírová.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odmietol komentovať debatu na pojednávaní o bielom mercedese, ktorý mal byť údajne odmenou pre obžalovanú Alenu Zsuzsovú za organizovanie vraždy Kuciaka. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať, aby to nebolo posudzované ako hodnotenie dôkazov," povedal prokurátor. Poznamenal, že pred skončením hlavného pojednávania tieto veci riešiť nebude.

V prípade rozporov, na ktoré sa snažil poukázať obžalovaný Marian Kočner vo výpovedi Tótha okolo vzťahového diagramu, prokurátor skonštatoval, že nikto nemôže zopakovať svoje výpovede v celom rozsahu z prípravného konania. "Bolo by jasné, alebo by to vzbudzovalo podozrenie, že je to naučené. K otázke vzťahového diagramu, ten sa zatiaľ neprezentoval ako dôkaz, tak sa k tomu nemôžem vyjadrovať," uviedol prokurátor. To, že mal mať Marian Kočner informácie z prostredia vyšetrovania, považuje prokurátor zatiaľ iba za reči. "Preukázané to nemáme," poznamenal. Ako tvrdí, na základe jednej výpovede považuje za predčasné zaujať záväzné stanovisko.