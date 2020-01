Skutočná pravda o vzťahu Messiho s Ronaldom: Čo si o ich súperení myslí hviezda Barcelony?

Argentínsky futbalista Lionel Messi (32) označil súperenie s Ronaldom (34) počas ich rivality v španielskych kluboch za špeciálne a zábavné zároveň.

Dvojica futbalistov súperila o klubové, ale aj osobnostné ocenenia počas minulej dekády, keď Messiho Barcelona a Ronaldov Real Madrid bojovali o tituly v La Lige a Lige Majstrov.

Messi pre streamovaciu službu DAZN povedal: "Bol to špeciálny súboj a zostane to tak navždy, pretože to trvalo mnoho rokov. Nebolo ľahké udržiavať takú formu po tak dlhú dobu. Navyše tímy, v ktorých sme hrali, boli tiež veľmi náročné. Real Madrid a Barcelona boli dva najlepšie tímy na svete." Messi vyšiel s pravdou von: Tohto obrancu označil za najnepríjemnejšieho

Ako píše web Daily Mail Ronaldovi sa s bielym baletom podarilo dvakrát vyhrať titul v La lige a štyrikrát v Lige Majstrov. Messimu sa podarilo uspieť v La lige až sedemkrát, no v Lige Majstrov sa z titulu tešil len dva razy. V rokoch 2009 až 2018 Argentínčan skóroval v drese Barcelony 472krát, zatiaľ čo jeho protivník Ronaldo strelil za Real Madrid 450 gólov. V roku 2018 potom prestúpil portugalský útočník do Juventusu. Prestížne ocenenie Zlatá lopta vyhral Messi celkom šesťkrát (naposledy v minulom roku 2019), Ronaldovi sa to zatiaľ podarilo päťkrát.