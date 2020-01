Ceny pre najlepších stolných tenistov rozdané: Toto sú víťazi jednotlivých kategórií

Slovenský stolnotenisový zväz na slávnostnom podujatí v stredu 15. januára v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave-Rači dekoroval najlepších stolných tenistov za rok 2019.

Slávnostné podujatie taktiež otvorilo rok, v ktorom slovenský stolný tenis oslavuje 95. výročie od svojho založenia. Československá table tenisová asociácia bola založená 22 .októbra 1925. Predseda SSTZ Zdeno Kríž v otvorení slávnosti zhrnul úspešnú „95-ročnú históriu stolného tenisu na Slovensku, ktorá stolný tenis radí medzi najstaršie športy u nás. Súčasne sa stolný tenis počas svojej histórie stal v celosvetovom meradle s 226 členskými krajinami svetovej federácie ITTF najrozšírenejším športom planéty.“ Hrozivo vyzerajúca nehoda Alonsa na Rely Dakar: Jeho auto sa dvakrát prevrátilo

V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili Stolný tenista roka 2019

Barbora Balážová – štvrťfinále MS v zmiešanej štvorhre (s Ľubomírom Pištejom), 4. miesto na Európskych hrách v zmiešanej štvorhre, účastník World Tour Grand Finals v mixe a štvorhre (s Hanou Matelovou – ČR),

Ľubomír Pištej – štvrťfinále MS v zmiešanej štvorhre (s Barborou Balážovou), 4. miesto na Európskych hrách v zmiešanej štvorhre, účastník World Tour Grand Finals v mixe

Wang Yang – osemfnalista MS vo dvojhre mužov, štvrťfinalista Európskych hier v dvojhre mužov

Víťazom sa stala Barbora Balážová

Mládežnícky hráč(-ka) roka

Ema Labošová, štvrťfinalistka dvojhry junioriek na ME mládeže, majsterka Slovenska vo dvojhre junioriek, strieborná na Majstrovstvách SR do 21 rokov a bronzová na MSR žien;

Tibor Špánik, strieborný medailista z ME do 21 rokov vo štvorhre, bronzový medailista z M SR do 21 rokov;

Dominika Wiltschková, členka družstva kadetiek, ktoré skončilo na 8.mieste na ME mládeže, získala 3.miesto v dvojhre kadetiek na Slovak Junior&Cadet Open

Víťazom sa stala Ema Labošová

Objav roka

Damián Flóro – hráč SK Karpatia Prievidza, 3-násobný majster Slovenska, naneoficiálnych majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie Eurominichamps skončil na 25.mieste ako najlepší zo slovenských hráčov;

Kristián Uherík – hráč STO Spoje Bratislava, trénujúci v Topoľčanoch, kadetský reprezentant Slovenska, majster Slovenska mladších aj starších žiakov;

Pavol Kokavec – hráč ŠK ŠOG Nitra, momentálne slovenská jednotka najmadších žiakov

Víťazom sa stal Damián Flóro

Tréner roka

Saša Dragaš – na majstrovstvách Európy ako tréner kadetov Slovenska s veľmi mladým družstvom vybojoval 12.miesto; tréner stolnotenisového centra v Prievidzi s výbornými podmienkami pre mládež, kde pripravoval aj najlepšieho kadeta Jakuba Goldíra, ktorý sa dostal do Top10 Európy;

Andrej Dzelinský – úspešný tréner mládeže v Košiciach, má výrazný podiel na príprave junorského reprezentanta Adama Klajbera;

Anton Kutiš – úspešný tréner mládeže v Topoľčanoch, ktorého zverenci získali viacero titulov majstra Slovenska, predseda trénersko-metodickej komisie SSTZ;

Jaromír Truksa – reprezentačný tréner mužov, bol pri úspechoch zmiešanej štvorhry Pištej-Balážová a osemfinále Wang Yanga v dvojhre na Majstrovstvách sveta v roku 2019, ako aj pri striebornej medaile páru Brat- Špánik na ME do 21 rokov

Víťazom sa stal Jaromír Truksa

Rozhodca roka

Marián Bystričan – medzinárodný rozhodca ITTF, držiteľ Blue badge, účastník viacerých medzinárodných turnajov v rámci ITTF

Matej Hamran – medzinárodný hlavný rozhodca ITTF, delegovaný komisiou rozhodcov ITTF na 5 medzinárodných turnajov v roku 2019 do pozície hlavného rozhodcu alebo zástupcu hlavného rozhodcu,

Boris Račko – medzinárodný rozhodca ITTF, držiteľ Blue badge, rozhodoval na mnohých významných podujatiach ITTF v r. 2019

Víťazom sa stal Matej Hamran

Stolnotenisové srdce za významný počin

Cena bola udelená Martinovi Šeďovi, redaktorovi RTVS, za nevšedný vzťah k stolnému tenisu, ktorý preukázal, keď cestoval od štvrtej ráno na letisko do Viedne pre urobenie rozhovoru pri návrate stlných tenistov z World Tour Grand Finals, aby rozhlasoví poslucháči mali informácie v rannom spravodajstve, ako aj za dlhoročné informovanie o stolnom tenise v médiách.

V ankete bola zaradená nová kategória „Najkrajšia výmena v hre“. V internetovom hlasovaní zvítazil Alexander Valuch za výmenu v zápase proti Šetfanovi Pekovi.

Súčasne s vyhlasovaním boli zaradení do Siene slávy slovenského stolného tenisu bývalí úspešní reprezentanti Tomáš Jančí a Roland Vími, bronzoví medailisti s družstvom mužov ČSFR z majstrovstiev sveta 1991.

Roland Vími

Dlhoročný československý a slovenský reprezentant

Bronzová medaila s družstvom ČSR na MS 1991 v Čibe (Japonsko)

Štartoval na Olympijských hrách 1992 v Barcelone - Majster ČSSR vo dvojhre 1989

Majster ČSFR v zmiešanej štvorhre (s Jaroslavou Mihočkovou) 1990

Majster Slovenska vo dvojhre 1989, vo štvorhre (s Milanom Grmanom) 1987 a v zmiešanej štvorhre (s J. Mihočkovou) 1988

Trojnásobný víťaz Superligy (s družstvami Lokomotíva Bratislava, ŠKST Bratislava, Kiskunfelegyháza)

Viacnásobný Majster Československa družstiev mužov, majster Maďarska družstiev mužov

Víťaz Japan Open v družstvách 1990

Tomáš Jančí

Dlhoročný československý a slovenský reprezentant

Bronzová medaila s družstvom ČSR na MS 1991 v Čibe (Japonsko)

Štartoval na Olympijských hrách 1992 v Barcelone

2-násobný medailista z ME mládeže

Majster ČSSR vo dvojhre mužov 1988

Majster ČSFR vo dvojhre mužov 1991

Majster ČSFR vo štvorhre mužov 1990 a 1991

Majster ČSSR v zmiešanej štvorhre 1989

7-násobný majster Slovenska v súťažiach jednotlivcov

Víťaz dvojhry mužov na Romania Open 1991, druhý na Japan Open 1989, Brasil Open 1992 a Nigeria Open 1993, tretí na French Open 1990,

Víťaz Japan Open v družstvách 1990

V súčasnosti stále aktívny hráč 2. rakúskej ligy