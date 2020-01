Kiska napísal Ficovi otvorený list! Toto sa Robovi nebude čítať ľahko: Nájdi odvahu a povedz, že si urobil chybu

Šéf strany Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska sa predsedovi stále najsilnejšej strany rozhodol adresovať pár úprimných slov.

Kiska tak urobil na sociálnej sieti a aj keď začal príveto, ďalšie riadky svedčia o napätí medzi týmito dvoma mužmi.

"AHOJ, ROBERT, dlho sme sa nestretli, tak ti píšem otvorený list. Vojdeš do dejín ako človek, ktorý umožnil zlu ovládnuť našu krajinu. Chcem ti otvorene povedať, že za 12 rokov vládnutia si mal všetky možnosti ho zastaviť. To zlo ovládlo aj teba, šíriš ho všade okolo. V každom vyjadrení, na každej tlačovke, v každom videu," píše v úvode Kiska a pritvrdzuje: "Ak v tebe ešte niečo ľudské zostalo, skús pochopiť, že moc ťa zničila. Nezvládol si to. Nevieš sa jej vzdať. Nedokážeš ľudsky povedať – prepáčte, je mi to ľúto. Nemáš žiadnu pokoru, nevieš skloniť hlavu. Skús si to priznať."

V ďalších vetách mu radí, aby neveril ľuďom, ktorí žijú z Ficovej moci. Podľa Kisku šéfa Smeru využili a zneužili. "Je jasné, že sa postarajú aj o teba. Šťastie ti však nikdy nekúpia," upozorňuje ho Kiska. Vo svojich myšlienkach sa vracia aj k popraveným snúbencom Jánovi Kuciakovi († 27) a Martine Kušnírovej († 27), ale aj k utorkovej výpovedi Zoltána Andruskóa.

Ten rozprával o Kočnerových vzťahoch s politkmi Smeru, medzi nimi aj Ficom. "Kočner sa vraj tváril, že vás pozná a kryjete ho. Ak by ste konali, Ján Kuciak a Martina Kušnírová mohli asi žiť," vyčíta mu Kiska a zachádza ešte ďalej: "Bödör s Kočnerom ťa volali šéf, prečítal som si to vo zverejnených esemeskách. Nevedel som, že sa s Kočnerom poznáte. Asi preto písal v motákoch z väzenia, aby jeho kamaráti kontaktovali RF. Polícia a NAKA roky pracovala na objednávku a riešili ste, ako sa udržať pri moci a kryli ste gaunerov. Úprimne – chceš, aby boli potrestaní vinníci vraždy? Aj politickí vinníci? Tak nájdi odvahu a povedz, že si urobil chybu a mali ste tých gaunerov zastaviť skôr. A nechaj si aj ten milión eur," vyzýva Fica jeho súper z prezidentských volieb v roku 2014.



Tie expremiérovi pripomína Kiska ako začiatok jeho konca, kedy Fico v 2. kole prehral boj o hlavu štátu. "Odvtedy sa ti všetko rúca. Pomaly, postupne, ale definitívne. Bol som pri každom tvojom páde a neúspechu. A môžeš si byť istý, že 29. 2. 2020 v deň parlamentných volieb budem znova pri tom. Spolu so všetkými slušnými ľuďmi. Verím, že to bude definitívny koniec zla, ktoré ovláda naše Slovensko."

Kiska na záver listu prejde do vykania: "PÁN FICO, máte v srdci hroznú nenávisť voči iným. Verím, že odpustenie neočakávate od Jankových a Martininých rodičov. To skutočne od nich nechcite. A od nás ostatných tiež nikdy neočakávajte, že zabudneme. Nie, nezabudneme a vo voľbách vás porazím a vrátime Slovensko naspäť všetkým slušným ľuďom."