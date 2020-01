Kočner mal Mamojku žiadať o pomoc: Absolútny nezmysel! bráni sa ústavný sudca

Nikto za mnou nebol a nikto ma neovplyvňoval. Pre TASR to uviedol sudca Ústavného súdu SR Mojmír Mamojka.

Reagoval tak na slová niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha, ktorý na stredajšom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka vyhlásil, že obžalovaný Marian Kočner v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od Mamojku či špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

"Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá," povedal pre TASR Mamojka. Deklaruje, že nikto za ním v tejto veci nebol a nikto ho ani neovplyvňoval. "Ja som sa s ním nikdy nestretol. Je to nezmysel a odpoveďou na to všetko je fakt, ako to skončilo na Ústavnom súde SR," skonštatoval ústavný sudca.

Tóth tvrdí, že Marian Kočner žiadal pomoc cez tzv. motáky, v ktorých odkazoval aj na expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). V jednom z odkazov od Mariana Kočnera z väzby bolo, aby Fico požiadal Mamojku o prijatie krokov, ktoré by viedli k jeho prepusteniu. Za Mamojkom mal ísť nakoniec osobne Tóth aj sám v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na Ústavný súd SR.

"Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian Kočner, že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa ešte raz opýtal, či je to podané. Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo," priblížil. Tóth nedokázal povedať, či v obálke, ktorú dal Mamojkovi, boli aj peniaze. Tvrdí, že ho Marian Kočner považoval za svojho priateľa.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Tóth bol v procese najprv utajeným svedkom. Neskôr sa však odtajnil a svedčil proti Marianovi Kočnerovi aj v kauze falšovania televíznych zmeniek.