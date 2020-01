Famózna Petra Vlhová je opäť v hre o glóbusy: Tajomstvo jej formy! Čo ju nakoplo?

Nie je to tak dávno, čo Petra Vlhová (24) a celý jej tím preklínali rakúske stredisko Flachau, kde dvakrát nedokončila ani prvé kolo.

Všetko sa zmenilo vlani, keď tam naša lyžiarska hviezda dokázala vyhrať a zdolať nezdolateľnú Mikaelu Shiffrinovú (24). No a tento rok, keď dokázala obhájiť minuloročné prvenstvo, spievajú vo Flachau samé ódy. Právom. Veď obhajoba sa zrodila v atmosfére psychického tlaku, ktorý začala okolo seba šíriť Američanka. Obvinenia slovenského tímu zo špionáže mali rozladiť Petru, no stal sa pravý opak. Dopláca na ňu Američanka. Už dvakrát - v Záhrebe i vo Flachau - skončila za našou Vlhovou, ktorej tréner Livio Magoni začal spomínať nie jeden malý glóbus, ale hneď tri.

„Vyhrať vo Flachau je výnimočný pocit, no obhájiť a vyhrať dvakrát v rade pred najlepšími fanúšikmi na svete je sen, ktorý sa dá len ťažko opísať slovami. Ďakujem celému môjmu tímu, fanúšikom, no aj Mikaele za to, že posúva moje limity a svojimi úžasnými výkonmi dostáva zo mňa to najlepšie,“ napísala na svojom instagramovom profile Slovenka, ktorú práve správy o obvinení jej trénera Livia Magoniho zo špionáže nerozladili, ale nakopli. Petra vo Flachau prekonala všetky vonkajšie tlaky a svoju rivalku zdolala rovnako ako v Záhrebe Shiffrinovej zbraňou - perfektným prvým kolom.

Flachauský triumf Slovenky je o to famóznejší, že trať pre druhé kolo postavil americký tréner presne tak, ako to Petra nemá rada. „Postavil prechodovú bránku na mieste, kde Petra pred dvoma rokmi vo Flachau vypadla. Vedel som, že to americký tréner urobí, aby Petra nebola taká rýchla,“ vyhlásil tréner Livio Magoni, ktorého potešilo, že Mikaela prestáva byť taká suverénna, ako bývala. Na margo slalomového glóbusu poznamenal:

„Potrebovali by sme, aby Mikaela urobila nejaké preteky za 0 bodov ako Petra v Levi. Šanca na malý glóbus existuje a platí to aj pre paralelný slalom a obrovský slalom. Čo sa týka kombinácie, tam už asi nie, a zvážime, či sa vôbec zúčastníme na zostávajúcich kombinačných pretekoch.“

Uznávaný taliansky kouč už špionážny škandál nechce riešiť, ani komentovať, či gratulácie zo strany Američanky boli úprimné. „Zostal som prekvapený, že si platím ľudí, aby nakrúcali Mikaeline tréningy. Nemáme čas na tieto hlúpe veci. Američania týmto ukazujú, že nevedia prehrávať. Mali by sa to naučiť. Skončil som s nimi, už sa s nimi nebudem baviť. Povedal som im to na kapitánskom mítingu v Zauchensee. Nebudem sa dívať do falošnej tváre predo mnou,“ rezolútne vyhlásil Magoni.

Petrin zlatý tucet

Už 31 umiestnení v elitnej trojke v pretekoch Svetového pohára má Petra na konte, a to z nej robí definitívne historicky najlepšiu lyžiarku spod Tatier. Doteraz sa o prvé miesto v tomto rebríčku delila s Veronikou Velez-Zuzulovou. Vlhová v Top 3: 12 prvých, 11 druhých a 8 tretích miest.

13. december 2015 - Aare (Švéd.): slalom

18. marec 2017 - Aspen (USA): slalom

- Aspen (USA): slalom 11. november 2017 - Levi (Fín.): slalom

- Levi (Fín.): slalom 28. január 2018 - Lenzerheide (Švaj.): slalom

- Lenzerheide (Švaj.): slalom 28. december 2018 - Semmering (Rak.): obr. slalom

- Semmering (Rak.): obr. slalom 1. január 2019 - Oslo (Nór.): paralel. slalom

- Oslo (Nór.): paralel. slalom 8. január 2019 - Flachau (Rak.): slalom

- Flachau (Rak.): slalom 1. február 2019 - Maribor (Slovin.): obr. slalom

- Maribor (Slovin.): obr. slalom 8. marec 2019 - Špin. Mlýn (ČR): obr. slalom

- Špin. Mlýn (ČR): obr. slalom 15. december 2019 - St. Moritz (Švaj.): paral. slalom

- St. Moritz (Švaj.): paral. slalom 4. január 2020 - Záhreb (Chor.): slalom

- Záhreb (Chor.): slalom 14. január 2010 - Flachau (Rak.): slalom

Opäť v hre o glóbus

Petrine výkony posledných týždňov obnovili debaty o tom, že rodáčka z Liptova by mohla získať Krištáľový glóbus. Keď aj veľký ešte nie, ale malý slalomový sa Slovenke priblížil na dosah. Zatiaľ čo tri slalomy Svetového pohára v minulom roku vyhrala Mikaela Shiffrinová (24), za čo mala na konte plný počet 300 bodov, dva slalomy v novom roku vyhrala Petra Vlhová (24) a náskok Američanky sa stenčil na 80 bodov. Otvoriť galériu Krištáľový glóbus Zdroj: tasr

V hre sú ešte štyri slalomy a 400 bodov. Ak si naša hviezda udrží fazónu, má šancu na zisk malého glóbusu za slalom, ktorý za posledných sedem rokov šesťkrát získala o dva mesiace staršia Američanka. Je skvelé, že tento fakt nerozoberajú len slovenské médiá, ale aj zahraniční odborníci. „Petra ukázala, že sa učí zdolávať Mikaelu a vzhľadom na momentálnu situáciu je možné všetko. Mikaela sa zasa presvedčila, že jedna dobrá jazda jej už na víťazstvo nebude stačiť,“ povedala bývalá skvelá rakúska slalomárka Marlies Schildová (38), ktorá v súčasnosti pracuje pre ORF.

Jej krajan, dvojnásobný olympijský víťaz Hermann Maier (47) tvrdí, že Petra je jednoznačne silnejšia. „Mikaela má prvýkrát konkurentku, ktorá ju vyrušila zo stereotypu úspechov. Musí začať premýšľať, čo s tým. Navyše je podľa mňa pokazená úspechmi, takže jej to pôjde ťažšie,“ dodal H. Maier, ktorý očakáva, že Slovenka začne pridávať aj bodíky v kĺzavých disciplínach , na ktoré má všetky telesné predpoklady, len sa musí odhodlať ich využiť. Potom sa vraj Shiffrinovej g óbusy budú triasť.

Hra o glóbusy

- celkové poradie vo SP (po 16 z 39 pretekov): 1. Shiffrinová (USA) 886 bodov, 2. Petra VLHOVÁ 613, 3. Brignoneová (Tal.) 565 - hodnotenie slalomu v SP (po 5 z 9 pretekov): 1. Shiffrinová 440 bodov, 2. VLHOVÁ 360, 3. Swennová-Larssonová (Švéd.) 235

Ako sa bojuje?

Najlepších tridsať si delí body nasledovne: za prvé miesto 100 bodov, za druhé 80, tretie 60, štvrté 50, piate 45, šieste 40, ... tridsiate 1 bod

Slalomy do konca sezóny

16. február - Maribor (Slovin.)

8. marec – Oft erschwang (Nem.)

14. marec – Aare (Švéd.)

21. marec – Cortina d’Ampezzo (Tal.) – FINÁLE