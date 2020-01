Kvetinárka Eva dostala 8 rokov za objednávku vraždy, potom zmizla: Jej brat prehovoril

Zľahla sa po nej zem! Kvetinárka Eva Zámečníková (39), ktorá vyfasovala za objednávku vraždy svojho vtedajšieho manžela 8 rokov basy, je na úteku.

Pátra po nej polícia v celej Európe. Aj keď je rozsudok právoplatný a odsúdená sa nemôže proti nemu odvolať, rodina stále verí v jej nevinu. Brat Martin tvrdí, že Eva nemala žiadny dôvod svojho exmanžela zabiť a v dohľadnom čase sa na polícii prihlási sama.

Polícia vyhlásila medzinárodné pátranie po Eve Zámečníkovej, známej ako kvetinárka. Urobila tak po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý ju v utorok odsúdil. Muži zákona o tom informovali na sociálnej sieti. Po Eve je vyhlásené aj medzinárodné pátranie a policajti zároveň požiadali českých kolegov o spoluprácu pri lokalizácii menovanej na území Česka.

U našich západných susedov sme po Eve pátrali aj my. Jej susedia nám v malej obci na slovensko-českom pohraničí prezradili, že si ju tam všimli pred dvoma týž­dňami.povedali susedia. Podľa jej najbližších Eva nemá dôvod vyhýbať sa nástupu do výkonu trestu. „V dohľadnom čase sa na polícii prihlási sama. Je nevinná, urobíme všetko pre to, aby sme to dokázali. Podáme dovolanie, a ak bude treba, pôjdeme aj na európsky súd. Nevinný človek nemôže ísť predsa sedieť za niečo, čo nespáchal,“ vyjadril sa Evin brat Martin.

Podnikateľka s kvetmi Eva Zámečníková si podľa rozsudku objednala 15. 1. 2014 vo svojom rodinnom dome v Chocholnej-Velčiciach u Martina Adamkoviča vraždu svojho manžela, s ktorým mala nezhody. Adamkovič sa však obrátil na políciu, ktorá čin prekazila. Podnikateľka mala svedkovi zabezpečiť strelnú zbraň, vysvetliť, ako vraždu vykonať, pričom jej deň určila na 17. 1. 2014. Za odmenu mal muž s kriminálnou minulosťou dostať 50 000 €. Motívom jej konania mala byť snaha získať manželovu časť majetku, keď ho súd vyhlási po 2 rokoch nezvestnosti za mŕtveho.