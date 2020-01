Smrť otca 3 detí po ničivom náraze: Petrova († 38) tehotná manželka po jeho smrti skolabovala

Zbytočná smrť. Peter († 38) zo Žiliny sa tešil z troch detí a so ženou túžobne očakávali ďalší prírastok do rodiny.

Lenže havária, ktorá sa stala v stredu ráno v Žiline na ceste vedúcej do Bytče, navždy pripravila rodinu o milujúceho otca. Jeho tehotnú manželku museli v šoku previezť do nemocnice. Podľa polície prerazil obrubník, prešiel zastávkou a vpálil do železného nadchodu.

Chladné ráno, mrholenie a šmykľavá vozovka mohli zohrať rolu pri nehode, ktorú šokovaní svedkovia opísali ako desivý výjav. „Bol to strašný náraz, nezostalo z toho chudáka nič,“ špekuluje jeden zo svedkov. Polícia informovala, že k nehode došlo na ceste v Strážove smer Bytča okolo siedmej ráno. „Auto narazilo do konštrukcie železnej lávky, nehodu vyšetrujeme,“ uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Silný náraz pripravil o život otca 3 detí, ktorý sa so ženou tešil na príchod ďalšieho dieťatkaprezradila suseda z Ovčiarska, kde mladý pár býva. Peter podnikal v oblasti zemných a výkopových prác a v osudné ráno mohol dostať za volantom mikrospánok. „Určite to bol mikrospánok a možno nebol pripútaný. Som si istá, že si život nezobral, pretože čakali ďalšie dieťa, bol plný plánov a tešil sa,“ uzavrela rodinná kamarátka Danka.