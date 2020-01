Kapitán Barcelony Lionel Messi (32) označil obrancu Girony Pabla Maffea (22) za futbalistu, cez ktorého sa najťažšie presadzuje.

Messiho vyjadrenie citoval portál goal.com. "Existujú zápasy, v ktorých vás obranca osobne stráži. Toto sa mi tak často nestáva. Ale neobťažuje ma to. V závislosti od priebehu hry sa aspoň môžem s mojim strážcom porozprávať. A ktorý obranca je najnepríjemnejší? Je ťažké si ich pamätať. Ale myslím, že hráč z Girony Maffeo. Bolo to s ním ťažké." Messi si sypal popol na hlavu: Je to hanba, urobili sme detské chyby Messi sa vyjadril aj k častým faulom, ktorých je terčom: "Nikdy som sa na to nesťažoval. Myslím si, že fauly sú súčasťou futbalu. To ma obťažuje iba vtedy, keď má môj protivník zlé úmysly. Inak je to súčasť hry a ja to nevnímam zle."