Manažér dychovky Jozef († 59) je prvou obeťou poľadovice: Pošmykol sa pred magistrátom a zomrel

Toto sa stať nemalo! Manažér hasičskej dychovky doplatil životom na poľadovicu, ktorá minulý týždeň zasiahla Košice.

K nešťastiu došlo priamo pred magistrátom, kam Jozef Lipták († 59) práve mieril. Pošmykol sa tak nešťastne, že napriek operácii v nemocnici v pondelok zomrel... V tragickom prípade už padlo aj trestné oznámenie.

„Otec išiel minulý piatok na magistrát odniesť faktúru, pretože dva dni predtým dychovka hrala oceňovaným mestským policajtom. Stalo sa to okolo jednej popoludní na chodníku medzi verejným parkoviskom a parkoviskom magistrátu,“ uviedol pre Nový Čas syn obete nešťastia Matej (31). Ako ďalej povedal, otec sa pošmykol a spadol. „Bol pri vedomí a náhodný svedok mu ihneď zavolal záchranku. V nemocnici ho v noci operovali, pretože stav sa mu zhoršil. Mal opuch mozgu, preto ho uviedli do umelého spánku. Rozsah poškodenia a krvácania bol však taký vážny, že v pondelok zomrel,“ pokračuje nešťastný syn.

Orgány pomohli iným

Otec si podľa jeho slov pri návšteve v nemocnici v piatok večer nepamätal, čo sa stalo. „Nechceme vynášať súdy, možno spadol sám, zakopol, ale prispel k tomu ľad na chodníku. A keď nastala taká situácia, že mesto si nevie okolo vlastného domu upratať, je to veľmi smutné. Nebola tam ani žiadna tabuľka s nápisom, že chodník je v zime neudržiavaný. Pripomína mi to však niečo také, akoby sme pri ceste napísali, že túto cestu nikdy neopravíme, lebo na to nemáme peniaze,“ hovorí Matej, ktorý podal na polícii trestné oznámenie.

Zachoval sa totiž kamerový záznam z magistrátu, na ktorom je namontovaná kamera aj týmto smerom. „Náš odkaz mestu je, aby si v meste uvedomili, že tu žije štvrť milióna obyvateľov a chodia po neodhrnutých chodníkoch,“ dodal syn hasiča záchranára a 78-násobného darcu krvi, ktorý zomrel predčasne.

Jeho dve obličky po smrti dostali dvaja ľudia, ktorí mali viac šťastia ako ich záchranca skonavší v nemocnici. „Pacient utrpel zranenie hlavy, podstúpil operáciu a následne bol hospitalizovaný na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Napriek snahe lekárov však v pondelok zomrel,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Vaněková. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že prijali trestné oznámenie a vo veci konajú. „Vzhľadom na citlivosť tohto prípadu však bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ doplnila Ivanová.

Ako reaguje mesto

„Vedenie mesta Košice vyjadruje úprimnú sústrasť rodine obete tragédie, ktorá sa stala 10. 1. 2020 medzi 9. a 10. hodinou na parkovisku pri budove Magistrátu mesta Košice,“ informoval hovorca mesta Vladimír Fabián. Podľa Fabiána je predčasné robiť unáhlené závery a obviňovať za spôsobenie tragédie vedenie mesta Košice.

„Chodník, na ktorom sa táto nešťastná udalosť stala, spravuje Bytový podnik mesta Košice a jeho zimnú údržbu zabezpečuje jeho externý dodávateľ. Miesto úrazu bolo vo štvrtok 9. januára posypané päťkrát a v piatok 10. januára dvakrát. Pred tragédiou to bolo naposledy o 6.30 hod. ráno," uviedol. Mesto vo svojom stanovisku ďalej pripomína, že hoci chodníky v Košiciach boli v priebehu toho času opakovane čistené, stávalo sa, že už do hodiny po ich úprave boli opäť zľadovatené.

Zodpovedný je vlastník

Slavomír Slávik, advokát

Zodpovednosť nesie vlastník chodníka a v danom prípade možno hovoriť aj o trestnoprávnej zodpovednosti, ale musí sa preukázať zavinenie zodpovednej osoby. V posudzovanom prípade môžeme uvažovať o škode poškodeného a nemajetkovej ujme, ktorá bola spôsobená jeho príbuzným.