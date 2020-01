Lobotka dostal od Hamšíka cenné rady: Musí makať a byť sám sebou!

Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka (25) považuje svoj prestup do SSC Neapol za krok vpred.

"Prestúpil som do lepšieho a kvalitnejšieho klubu, ktorý má iné ciele, hrá iný futbal a z tohto pohľadu, je to pre mňa krok vpred. Pocity sú výborné, prichádzam do klubu s iným zázemím a najmä fanúšikmi. Ľudia tu futbal vnímajú ako náboženstvo, čo je úplne niečo iné ako v Španielsku. Navyše, Neapol účinkuje každý rok v európskej súťaži a z tohto pohľadu to vnímam ako veľký posun v kariére," prezradil Lobotka v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Rokovania medzi Celtou a Neapolom prebiehali niekoľko týždňov. "Partenopei" sa začali zaujímať o trenčianskeho rodáka koncom minulého kalendárneho roka. "Nebolo ľahké sa dohodnúť s Vigom, preto som rád, že sa to podarilo," pokračoval Lobotka, ktorý sa o prestupe pod Vezuv rozprával aj s klubovou legendou a spoluhráčom z národného tímu Marekom Hamšíkom.

"Marek je v Neapole považovaný za Boha a nie len tu, ale aj v celom Taliansku. Preto som rád, že prichádzam do klubu, kde práve on hrával. Myslím si, že aj vďaka nemu tu budem mať vytvorené dobré zázemie. Pre každého Slováka, ktorý príde do Talianska, alebo priamo do Neapola je dobré, že tu Marek bol, lebo urobil slovenskému futbalu výborné meno. Poradil mi, aby som bol sám sebou. Mám makať a ukázať, čo vo mne je, keďže ma kúpili za nie malé peniaze. Bavili sme sa aj o živote, ako si to on všetko zariadil, keďže tieto informácie po narodení dcérky budem teraz viac potrebovať." Speváčka Daniela Nízlová rodila bez frajera, Lobotka oslavoval v Neapole: Toto v pláne nebolo!

Vo Vigu bol Lobotka stabilným členom základnej zostavy. V galícijskom klube odohral dovedna 90 zápasov. V novom pôsobisku bude musieť opäť bojovať o priazeň nového trénera Gennara Gattusa. "Budem sa snažiť vybojovať si miesto v základnej zostave, aj keď viem, že to nebude jednoduché. Veď sú tu skvelí hráči, preto musím na sebe veľa makať, ale verím, že ma futbal bude baviť, čo mi vo Vigu v poslednom období chýbalo. Všetko, čo vo mne je, sa budem snažiť ukázať na ihrisku. Mám ešte motiváciu navyše, tým, že sa nám narodila dcérka Linduška," hovoril odchovanec AS Trenčín.

Po príchode Lobotku do Neapola sa počet slovenských futbalistov v Serie A zvýšil na číslo päť. Najvýraznejšou postavou je momentálne obranca Interu Miláno Milan Škriniar, ktorého dopĺňajú Juraj Kucka v Parme, Nikolas Špalek v Brescii a Denis Vavro v Laziu Rím. "Jasné, že sa teším na vzájomné zápasy s Milanom Škriniarom. V reprezentácii trávime veľa času spolu, teraz budeme súperi. Bude to pre mňa niečo iné, niečo nové. Určite aj pre Milana. On mi blahoželal medzi prvými, že je to pre mňa super, že idem do skvelého klubu a aj podľa neho som spravil krok, ktorý ma posunie dopredu," dodal Lobotka.