Hertha vstúpi do jarnej časti bez trénera, Klinsmann na niečo totiž zabudol

Futbalistov Herthy Berlín v nedeľňajšom zápase 18. kola nemeckej I. bundesligy proti Bayernu Mníchov pravdepodobne nepovedie kormidelník Jürgen Klinsmann (55).

Podľa denníka Bild mu skončila platnosť trénerskej licencie, dôsledkom čoho nemôže zasadnúť na lavičku.

Klinsmann mal povinnosť predložiť licenciu vedeniu súťaže do začiatkom jarnej časti tohtosezónnej edície. Jej platnosť však v utorok vypršala a v prípade 55-ročného rodáka z Göppingenu môže dôjsť k tomu, že na nový dokument bude musieť čakať niekoľko týždňov.

Niekdajší lodivod nemeckej reprezentácie získal odbornú kvalifikáciu v roku 2000. Mal by si ju obnovovať každé tri roky, ale počas ostatných intenzívnych mesiacov na to úplne zabudol. "Keď som v novembri prichádzal do Berlína, nemyslel som si, že licenciu budem potrebovať. S vedením Herthy sme sa vtedy nebavili o možnosti, že budem trénovať. Počas Vianoc som na tieto dokumenty jednoducho zabudol a u mňa doma v USA teraz nikto nie je, pretože manželka odcestovala k študujúcej dcére. Som však v procese dokončovania všetkých požadovaných dokumentov," poznamenal Klinsmann pre periodikum Bild, citoval ho taktiež web sport.pl.

Podľa šéfa vzdelávania na Nemeckom futbalovom zväze (DFB) Tobiasa Haupta si Klinsmann môže obnoviť licenciu účasťou medzinárodnom trénerskom kongrese, ktorý sa bude konať v Mainzi. Problém je akurát v tom, že konferencia sa uskutoční až vo februári.