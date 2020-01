Tínedžerka nastavila skryté kamery: To, čo jej za dverami izby robil otec, otriaslo všetkými

Dcéra prominentného amerického podnikateľa Damona Becnela (47) sa roky snažila nahlásiť jeho násilné správanie, no úrady jej neverili.

14-ročné dievča sa rozhodlo zaobstarať dôkazy a nastavilo v izbe skryté kamery. Tie zachytili hádku, pri ktorej jej otec neváhal použiť násilie. Na dcéru začal kričať, pretože ho jeden z jej psov neposlúchal. Becnel zviera udrel, potom vytiahol nôž a vyhrážal sa, že ho podreže. ,,A vyrežem jeho s*urvené oči z jamiek, spravím to,“ vrieskal. Potom psa schmatol a hodil o zem. Dcéru, ktorá sa naňho vrhla, aby domáceho miláčika ochránila, schmatol z vlasy. Potom sa snažila chrániť svojich psov a postavila sa pred nich. Otec jej surovo buchol hlavu o dvere. ,,Viem viac ako ty. Prestaň si myslieť, že vieš všetko,“ vykrikoval tínedžerke. ,,Prečo si ku mne taký násilný?“ pýtalo sa dievča.

Podnikateľ Becknel z Floridy vlastní aj dovolenkový rezort a dcéru má v starostlivosti. Matka, s ktorou dievča nežije, hovorí, že úrady ju roky ignorovali. ,,Nespravili nič, aby pomohli mojej dcére,“ povedala televízii NBC15. ,,Bola si istá, že sa niečo zlé stane, ale nikto jej neuverí, keď to nebude mať zaznamenané. Je to silné a múdre dievča, nemôžem byť na ňu viac pyšná,“ tvrdí matka. Becnel bol obvinený s násilia voči dieťaťu a z krutého zaobchádzania so zvieraťom. Z väzby bol prepustený na kauciu a čaká ho súd.