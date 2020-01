Lobotka sa dočkal: Stal sa definitívne hráčom SSC Neapol

Slovenský futbalista Stanislav Lobotka (25) je definitívne hráč SSC Neapol.

Podľa talianskeho žurnalistu zo Sky Italia Sport Gianlucu Di Marzia podpísal v stredu zmluvu na štyri a pol roka s gážou 1,8 milióna eur ročne. Celta Vigo za neho zinkasovala 20 miliónov eur, ďalšie štyri milióny môže dostať vo forme bonusov.

Neapol zatiaľ neposkytol oficiálne vyhlásenie. Dvadsaťpäťročný stredopoliar sa v stredu ráno z hotela presunul do športového centra SSC v Castel Volturno, približne 35 km do Neapola a tam so zástupcami klubu podpísal kontrakt. Kouč Gennaro Gattuso mu už v nedeľu na spoločnej večeri podrobne vysvetlil jeho budúcu pozíciu v tíme. Na stretnutí nechýbal ani športový riaditeľ Neapola Cristiano Giuntoli.

Na potvrdenie transferu sa čakalo už minulý týždeň, jeho kompletizáciu však zdržovali "papierovačky", podľa talianskych médií boli komplikácie na španielskej strane. Medzitým sa Lobotka stal otcom, dieťa mu v pondelok priviedla na svet v trenčianskej nemocnici jeho partnerka Daniela Nízlová.

Lobotka prestúpil do Viga v roku 2017 za štyri milióny eur z dánskeho FC Nordsjaelland, ten by mal teraz dostať 20 percent z prestupovej čiastky. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V prebiehajúcej sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík.