Nový majiteľ lyžiarskeho strediska v Bosne zaviedol nezvyčajný zákaz: Hostia rušia rezervácie

Katarský nový majiteľ lyžiarskeho strediska Rostov v strednej Bosne zakázal nalievať hosťom alkohol.

Niektorí kvôli tomu rušia rezervácie, napísal chorvátsky denník Slobodna Dalmacija. Najväčšia časť klientov tradične do Rostova prichádzala z Chorvátska, pretože niekdajší majiteľ, ktorý v roku 2006 stredisko s hotelom kúpil a opravil, pochádzal z Dalmácie. Návštevníci preto neboli zvyknutí na žiadne obmedzenia spojené s alkoholom.

"Roky som sa trápil, snažil som sa, ako som len mohol, ale niekedy v septembri či októbri som sa rozhodol objekt predať. Už bolo potrebné ho znova opraviť a kvôli čoraz menšiemu množstvu snehu bola lyžiarska sezóna stále viac problematická. V novembri sme podpísali zmluvu a všetko sa udialo korektne, "povedal bývalý vlastník Mario Babić s tým, že na rozhodnutí Katarčana nepodávať alkohol nevidí nič sporné. "Títo ľudia to riadne kúpili, udržali všetkých zamestnancov a môžu v si v objekte robiť, čo sa im zapáči. Teraz sa všetci čudujú, ale v inej reštaurácii sto metrov od tej mojej sa alkohol nenalieva už roky. Takáto prax platí v polovici Sarajeva a nikto z toho nerobí problém, "dodal.

Katarský vlastník sa k svojmu postupu nevyjadril. Zamestnanec recepcie novinárom povedal, že bol prekvapený, koľko rozruchu toto rozhodnutie vyvolalo. "Tu nie sú žiadne zákazy, ale alkohol nepodávame, pretože nový vlastník žije podľa svojej viery. On má v Dohe (v Katare) reťazec reštaurácií a tam je rovnaká prax. Ten človek jednoducho nechce zarábať peniaze na alkohole, a to treba rešpektovať, rovnako ako to, že sa jedná o jeho súkromný majetok, "povedal recepčný. Na otázku, či sa hostia nesťažujú, nechcel odpovedať, ale dodal, že si to "neberú osobne". "Vítame akúkoľvek reklamu, aj negatívnu reklamu, lebo nám to tak či onak dvíha hodnotenia," dodal.