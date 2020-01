Zo sexu na jednu noc sa vykľula nočná mora: Z toho, čo Daniel spravil mladej matke, vám príde zle

Myslela si, že ide len o zábavu, neskôr zistila, ako veľmi sa mýlila.

Britka Louise Graney (27) si chcela nezáväzne užiť, stretla však toho nesprávneho muža. Matka dvoch detí len pred pár mesiacmi prišla o snúbenca Lukea († 29), ktorý zomrel pri autonehode. Ešte stále mala zlomené srdce a nebola pripravená na ďalší vážny vzťah.

Louise sa cez internet zoznámila s Danielom Jonesom (28) a dopisovali si. Napokon muža pozvala na novoročnú párty, kde došlo medzi nimi k sexu. "Zhovárali sme sa spolu a spali sme spolu, no bolo to len na jednu noc, nikdy by z toho nič viac nebolo," cituje slová mladej ženy britský denník The Sun. Pre Daniela však slovko nie nebolo odpoveďou. Podľa Louisiných slov ňou začal byť posadnutý. "Po tom, ako som mu neodpovedala na jeho početné správy, napísal mi, že potajomky nakrúcal náš sex a že ho uverejní na internete, ak neuspokojím jeho želania," priblížila vystrašená žena.

Daniel jej mal rovnako posielať fotky obetí autonehôd, aby tak rozjatril rany po tragickej nehode jej lásky. "Prestaň s tým teraz a nikomu neublížim. Ty vieš, že ma miluješ," písal Daniel v mnohých esemeskách. Zdrvená žena už ďalej neotáľala a s problémom sa obrátila na políciu. Daniela poslal za obťažovanie sudca do väzby na tri roky a deväť mesiacov.