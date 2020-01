Koniec vojny medzi Vlhovou a Shiffrinovou? FOTO z pódia by mohlo byť odpoveďou

Koniec vojny? Sympatické gesto Američanky Mikaely Shiffrinovej (24) po pretekoch slalomu v rakúskom Flachau smerom k víťazke Petre Vlhovej (24) to možno naznačilo.

Aj druhý ženský slalom Svetového pohára v roku 2020 má slovenskú víťazku. Vlhová po triumfe v chorvátskom Záhrebe ovládla o desať dní neskôr aj slalom v rakúskom Flachau. V súčte oboch kôl s náskokom 10 stotín sekundy pred Švédkou Annou Swennovou Larssonovou, s odstupom 43 stotín sekundy za Vlhovou skončila jej najväčšia rivalka Američanka Mikaela Shiffrinová.

Práve Shiffrinová pred pár dňami poslala Vlhovej tímu ostré slová, potom, čo sa kouč slovenskej lyžiarky Livio Magoni priznal, že posiela svojich ľudí špehovať tréningy Shiffrinovej. To Američanku nahnevalo a Vlhovej poslala ostrý odkaz.

"Považujeme to za prekročenie istej hranice, v ktorom sa kradne naše 'duševné vlastníctvo'. Berú nám niečo, čo sme vytvorili spolu s trénermi. Vytvorili sme to v našich hlavách a potom to fyzicky ukázali pred svetom. Nikto nás to neučil," citoval Shiffrinovú pred pár dňami portál spox.com.

Napätie medzi dvoma najväčšími rivalkami si začali všímať nielen fanúšikovia, ale aj svetové médiá. Po slalome vo Flachau je možno vojnová sekera zakopaná. Američanka síce musela vo Flachau prijať trpké sklamanie, keď ju Slovenka Vlhová v slalome opäť jasne zdolala. No po pretekoch Mikaela prišla na pódium zablahoželať Vlhovej k triumfu a jej objatie vyznieva, že by konflikt medzi oboma tímami mohol byť zažehnaný.