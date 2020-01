Megaproces v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej pokračuje tretím dňom: Pred súd sa postaví exsiskár Peter Tóth

Ostro sledovaný súdny proces pokračuje!

Aj v stredu pokračuje súdne pojednávanie v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Po tom, čo sa Zoltán Andruskó priznal k sprostredkovaniu vraždy Jána Kuciaka a so súdom uzavrel dohodu o vine a treste, s farbou vyšiel von aj Miroslav Marček, ktorý na pondelkovom pojednávaní pred očami pozostalých priznal, že práve on je strelec a jeho rukou zomreli dvaja mladí ľudia.

V utorok sa súd niesol v ešte emotívnejšom duchu, kedy vypovedali rodičia a brat Jána Kuciaka ako aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica, ktorá nečakane čelila konfrontácii s obžalovanou Alenou Zsuzsovou, ktorá sa nakoniec rozplakala. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó napokon popísal, ako malo k ohavnému skutku dôjsť. Na stredajšom súdnom pojednávaní by mal okrem iných vypovedať exsiskár Peter Tóth, ktorý mal na Kočnerov pokyn sledovať Jána Kuciaka. Spolu s ním by mali prísť vypovedať Miroslav Kriak a Štefan Mlynarčík, ktorí vykonávali sledovanie novinárov vrátane Jána Kuciaka. Vypovedať by mal prísť aj Jozef D., ktorý je obvinený aj v kauze Technopol Servis. Obžalovaná Alena Zsuzsová sa už ďalších pojednávaní nechce zúčastňovať. Súd jej žiadosť prijal.