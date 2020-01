Mala opäť plné ruky práce. Módna návrhárka Jana Pištejová tradične pripravuje asi najviac šiat na plesovú sezónu pre mnohé známe tváre. Inak tomu nebolo ani na tohtoročnom Plese v opere, kde tentokrát do svojich krásnych rób odela až trinásť dám. Uznávaná módna návrhárka siahla do svojho repertoáru aj pre svoju róbu a urobila dobre. V čiernych šatách zdobených žiarivými prvkami bola Janka neprehliadnuteľná. A hoci je obdobie plesov pre ňu čas, kedy má najviac práce, užíva si to. A prezradila aj prečo!