Pieseň pre novú bondovku naspieva popová hviezdička: Takýto výber by ste nečakali!

Populárna americká popová hviezda Billie Eilish naspieva úvodnú pieseň k novému filmu o agentovi Jamesovi Bondovi, Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Speváčka, ktorá len minulý mesiac oslávila svoje 18. narodeniny, sa tak stane najmladšou interpretkou titulného songu k tejto kultovej filmovej sérii.

Informoval o tom spravodajský web BBC. Eilish označila svoju úlohu "za veľkú výzvu" a povedala, že možnosť podieľať sa na filme považuje za "bláznivú". "James Bond je najúžasnejší filmová séria, ktorá kedy existovala. Ešte stále som v šoku," povedala. Titulné piesne k posledným dvom filmom o Bondovi, Skyfall od Adele a Writing on the Wall (z filmu Spectre) od Sama Smitha, získali Oscarov.

Novú úvodnú pieseň Eilish zložila so svojím bratom Finneasom O'Connell, ktorých debutový album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" si vlani vyslúžil nomináciu na hudobnú cenu Grammy. Doterajšiu tvorbu Eilish režisér novej bondovky Cary Joji Fukunaga označil za veľmi dobrú. "Je niekoľko vyvolených, ktorí sú vybraní, aby nahrali pieseň k Bondovi. Som veľkým fanúšikom Billie a Finneasa," povedal režisér a poznamenal, že talentovaní umelci prinesú divákom "sviežu novú perspektívu" v piesni, ktorú si zapamätajú aj budúcej generácie.

Snímka Nie je čas zomrieť bude poslednou, v ktorom Jamesa Bonda stvárni herec Daniel Craig. Film začne pohľadom na agenta vo výslužbe, ktorý si užíva pokojný život na Jamajke. Nebude však žiadnym prekvapením, že jeho pohodový odpočinok nebude mať dlhé trvanie.