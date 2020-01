Otec doučoval dcéru biológiu: Čo sa počas toho o sebe dozvedel, mu doteraz nedá spávať

„Často pomáham deťom s úlohami a opakovaním učiva,“ povedal otec piatich ratolestí Jonathan Jenkyn (43). Pokus o vysvetlenie prírodopisu svojej dcére však skončil inak, ako by pôvodne čakal.

„V biológii som bol vždy dobrý, takže keď potrebovala Alice (17) pomoc s učivom, ponúkol som sa,“ povedal médiám. Preberali zrovna lymfatický systém a keď sa Jonathan pokúsil dcére ukázať, kde sa uzliny nachádzajú, zistil, že tie na jeho krku sú zväčšené. „Mal som na krku hrčky veľké ako hrozno, predtým som si to nevšimol,“ povedal. Podľa portálu Mirror musel vystrašenej dcére sľúbiť, že sa dá kvôli tomuto nálezu vyšetriť.

Vyšetrenie vystrašilo ja jeho. Výsledok totiž ukázal, že má rakovinu. „Doktori povedali, že ak by som si nenašiel tie hrčky, už by som sa nedožil ďalšieho roka.“ Nasledovala chemoterapia a ožarovanie. Po roku sa dozvedel šťastnú správu. Bol zbavený rakovinových buniek. Jeho dcéra medzičasom spravila všetky skúšky a dokončila si školu. Šťastie, ktoré jeho rodinu postihlo, však malo aj trpkú príchuť.

V mužovi zanechalo hlbokú jazvu, na ktorú stále myslí. „Aj keď mi to celé pomohlo byť lepším, bez rodiny by som to nedokázal. Najprv som to bral na ľahkú váhu, no neskôr som bol vďačný za to, že som sa dal vyšetriť,“ povedal. Na internete sa tiež rozhodol založiť zbierku, kde sa mu podarilo vyzbierať 2 000 libier (2 340€), ktoré chce z vďaky venovať oddeleniu v nemocnici v Ipswichi, ktoré ho vyliečilo.