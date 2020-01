Ľuboš Blaha vs. Jožo Pročko: Drsné výčitky o zlodejinách a Kotlebovi

Poriadne ostrá výmena názorov. Len mesiac a pol do volieb sa v štúdiu Nového Času stretli dve výrazné postavy, ktoré pútajú voličov najmä na sociálnych sieťach. Ľuboš Blaha (40) za Smer sa preslávil svojimi kontroverznými statusmi, kde nadáva na všetkých, ktorí s ním nesúhlasia. Jožo Pročko (54) zase ohlásil svoju kandidatúru za OĽaNO len nedávno a ľuďom sa snaží prihovárať videami na internete, v ktorých si berie na paškál smerákov a kotlebovcov.

Debatu oboch kandidátov od začiatku sprevádzalo poriadne dusno. Blaha si trúfa na to, aby po voľbách zložil vládu Smer len so SNS: „Smer, pokiaľ získa 22,5 %, čo je podľa mňa realistické, tak si viem predstaviť situáciu, že sa viaceré strany nebudú musieť dostať do parlamentu.“

Zaujímavé je, že po odchode Miroslava Lajčáka, ktorý sa plánuje po voľbách stiahnuť z ministerstva zahraničia, môže post obsadiť práve Blaha: „Sám pritom zdieľa statusy namierené proti Američanom a Európskej únii.

Nedávno sa preslávil aj tým, že poslal Iránu sústrastný list po zabití ich generála v mene Výboru pre európske veci, no ostatní členovia o ňom ani len nevedeli.

Video s Trnkom

Kandidát OĽaNO Pročko tvrdí, že prvé, ak sa dostane do parlamentu, tak chce, aby na každom jednom úrade prebehlo verejné obstarávanie. Sám však ministrom byť neplánuje. „Ministerstvo sociálnych vecí, na ktoré sa obraciam so žiadosťami o pomoc s týranými osobami, s ktorými tiež robím, to je veľmi čistá katastrofa. Minister, na ktorého sú obvinenia, že sa s dievčatkami zabával, tak to je čistá katastrofa,“ povedal Pročko.

Zároveň hovorí, že Blahova taktika je len očierňovať svojich protivníkov bez toho, aby poznal ich prácu. „Ja nemám ambíciu byť ministrom, ale mám ambíciu, ak aj niekto z OĽaNO bude robiť to, čo robí súčasná koalícia, tak budem prvý, čo na to bude ukazovať,“ povedal Pročko. Smeru nevie zabudnúť najmä najnovšie video ich exministra Počiatka s generálnym prokurátorom Trnkom. „Počiatek tam povedal veľkú vec, že ukradli dve miliardy a Fico mal dostať polovicu. Keď mal dostať polovicu, tak Fico o tom vedel. Dohodli sa. Keď je Matovič podvodník, tak čo Robert Fico? Kradnú všade, kradnú vo všetkom,“ uzavrel.

Drsnú diskusiu spustila možná povolebná spolupráca s kotlebovcami. „Všimnite si, že Fico každého označil, aký je. Prečo tam nebol Kotleba?S Ficom okrem Kotlebu a Danka naozaj nepôjde nikto,“ povedal Pročko. Blaha oponuje, že v žiadnom prípade.

„Kotleba je pre nás problém z toho hľadiska, akú má ideológiu, ale z hľadiska vládnutia pre nás problém nie je. Lebo vládnuť jednoducho nebude. On je izolovaná strana, bude sedieť v opozícii a nikto s ním nepôjde,“ hovorí Blaha. Sám vraj odíde z poslaneckého klubu Smeru, ak by sa to stalo. „Odišiel by som, odišiel by každý v Smere, nič také tam nehrozí. Sú to nezmysly Pročka, lebo potrebuje strašiť,“ uzavrel.