Cibulková otvorene prehovorila o tehotenstve: Dieťa sa nám podarilo na prvý pokus!

Ako blesk z jasného neba! Dominika Cibulková (30) po prvý raz priznala, ako sa dozvedela, že je tehotná. Stalo sa to úplnou náhodou. Napriek tomu bolo počatie potomka starostlivo naplánované a podarilo sa v podstate „na prvý šup“.

Tehotenstvo dlho tajili, no nakoniec sa aj tak prevalilo. „Tak, ako všetko v mojom živote, aj tehotenstvo bolo plánované. Som na to zvyknutá. Sprevádza ma to celý život, pretože tréningy či turnaje som mala tiež vždy starostlivo naplánované. Aj pri tehotenstve sme si s manželom Michalom vedome povedali, že ideme na to. Keď to vyšlo, bol to pre nás krásny pocit. Jednoducho niečo úžasné,“ rozplývala sa Cibulková v rozhovore pre Nový Čas. Domča následne otvorene priznala, ako sa o tehotenstve vlastne dozvedela.

„Mala som ísť na jednu operáciu. Deň pred tým som išla na vyšetrenia, kde mi brali krv. Zrazu sa mi len ozvala doktorka, že na operáciu ísť nemôžem, pretože som tehotná. Bola som z toho úplne mimo. Mali sme veľké šťastie, že sa nám to podarilo,“ dodala rodáčka z Piešťan, ktorá sa na materstvo veľmi teší.

„Chcela som si ešte užiť leto, preto sme to trošku odďaľovali, ale v septembri sa to podarilo, dá sa povedať, na prvý šup. Krajší pocit som v živote ešte nezažila. Som veľmi zvedavá, aké bude materstvo. Aj mamina je na mňa veľmi zvedavá, aká mamina bude zase zo mňa,“ usmievala sa Cibulková. Pohlavie svojho potomka však aj naďalej odmieta prezradiť. „Stále by sme si ho s Miškom radi nechali ešte chvíľu pre seba,“ uzavrela Cibulková.