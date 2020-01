Bývalý brankár Spartaku Chudý: Svadba v Central Parku!

Po dvanásťročnej známosti sú konečne manželmi! Zatiaľ však oficiálne iba v USA, nie na Slovensku.

Martin Chudý, bývalý brankár Spartaka Trnava a momentálne poľského Gorniku Zabrze, sa totiž na Silvestra tajne oženil priamo v newyorskom Central Parku s dlhoročnou priateľkou Máriou, s ktorou sa zoznámil na internete.

Počas silvestrovského popoludnia neboli v parku jediným svadobným párom. Pristavili sa aj okoloidúci Newyorčania, aby im zatlieskali. Martin musel vybaviť deň pred svadbou licenciu na povolenie obradu. „Dostali sme certifikát, notár overil naše podpisy a po zaplatení desaťdolárovej poukážky nám vystavili tlačivo, ktoré by malo platiť aj u nás. Po preložení do slovenčiny si máme prísť po sobášny list. Vraj to môže trvať aj pár mesiacov.“ Nový kouč Bacelony si musí zvykať: Od kráv k najlepším hráčom sveta

Od klasickej svadby sa manželia Chudí vzdialili na kilometre. „Majka nemala na sebe ani svadobné šaty. Neviem, či by v nich aj vydržala, keďže vonku bolo okolo osem stupňov. Ale našim rodinám chceme všetko vynahradiť a neskôr urobíme aj slovenskú verziu svadby,“ sľubuje čerstvý ženáč, ktorý odchytal v Gorniku Zabrze minulý rok všetky ligové zápasy.