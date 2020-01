Herečka Petra Vajdová prvýkrát prehovorila o synčekovi: Všetko sa zmenilo

Opäť na obrazovke! Herečka Petra Vajdová (34) si znova dala život dokopy po tom, čo ju záľuba v alkohole odviedla nielen od práce, ale aj od rodiny. V liečebni v Česku však našla novú lásku Martina, onedlho sa vydala a vlani v lete priviedla na svet synčeka Martina.

Herečka sa stiahla do úzadia a dlho sa neobjavovala v divadle ani v televízii. Do nového roka však Vajdová našliapla plná elánu a chuti naplno pracovať. Opäť nakrúcala pred kamerami, keď bola hostkou v šou Petra Marcina (53). Tam prezradila veľa zo svojho súkromia. Vajdová vstúpila do roku 2020 v plnej sile a zdá sa, že sa zo všetkých problémov otriasla. Okrem toho, že sa jej ušiel filmový flek v novej evitovke a bola jednou z lokálpatriotov šou Zem spieva, vystupuje aj na doskách, ktoré znamenajú svet.

„V divadle som nikdy nedala výpoveď, ani oni mne, a som opäť naspäť. Mala som premiéru jedného predstavenia. Vraciam sa do svojho titulu Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, potom ešte do Polnočnej omše a urobím aj jeden záskok, Antigonu,“ povedala v Marcinovej šou Neskoro večer umelkyňa, ktorá v poslednej spomenutej hre nahradí tragicky zosnulú Moniku Potokárovú († 27). Vajdová narážala na trpké obdobie, keď v auguste 2017 nafúkala za volantom a pošuškávalo sa, že v divadle dala neskôr výpoveď.

Radosť zo synčeka

„Mám tieto tri predstavenia, ale viac nechcem, lebo v prvom rade som mama,“ vysvetlila Vajdová, ktorá myslí najmä na svojho sedemmesačného synčeka Martinka, ktorý sa pre ňu stal všetkým. „Najkrajšie je porodiť. Áno, je to bolestivé, pätnásť hodín, ale všetko sa zmenilo. Predtým absolútne nič nebolo a je to nový život, nový svet, nikdy som nebola šťastnejšia,“ opísala svoje šťastie Petra s tým, že ako čerstvá mamička si prežila aj neľahké obdobie.

„Už to zvládam, ale ako hysterická prvorodička som bola v hroznom šoku a nevedela som, čo s tým,“ dodala. Napriek tomu, že ona hviezdi ako herečka, svojho chlapca by podobného osudu chcela ušetriť.uzavrela Vajdová.