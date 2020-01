Jozefa Vajdu v novom jojkárskom seriáli skoro rozpučilo od zlosti: Slová o vygumovaných športovcoch

Nedávno na obrazovkách TV JOJ úspešne odštartoval nový seriál, v ktorom hlavní hrdinovia zažívajú veľkú zmenu, ktorá im obrátila životy hore nohami. Ovplyvňuje to však aj ďalších hrdinov, ktorí občas strácajú nervy. Jozef Vajda sa napríklad pustil do Mila Kráľa a špeciálne športovcov. Pravdaže - nie herec Jozef Vajda, ale jeho seriálová postava Fedora v novom seriáli Nový život. To, čo povedal Milovi, by zamrzelo nejedného športovca. Vás možno zamrzí, ak si nestihnete pozrieť ďašiu časť seriálu Nový život v utorok večer.