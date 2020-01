Victoria Beckham vzala Meghan pod ochranné krídla, potom prišlo podozrenie: Dusno medzi slávnymi pármi!

Victoria a David Beckhamovci boli na svadbu princa Harryho a Meghan Markle pozvaní ako blízki priatelia.

Ale tento ich status bol nedávno ohrozený. Harry sa totiž od iných priateľov dozvedel, že citlivé informácie zo súkromia jeho manželky mala bulváru vynášať práve Victoria Beckham. Princ sa rozhodol vydiskutovať si veci s jej manželom Davidom, aby sa všetko vyjasnilo.



,,Harry bol ako vždy veľmi zdvorilý, ale je jasné, že to bola dosť nepríjemná výmena názorov a David sa cítil ponížený," cituje denník The Sun. Victoria pred viac ako dvoma rokmi sprostredkovala stretnutie medzi Meghan a celým radom vplyvných ľudí v Londýne, aby jej uľahčila začlenenie sa do britskej vyššej spoločnosti. Od zasnúbenia po svadbu bola Victoria budúcej vojvodkyni zo Sussexu po ruke. Radila jej predovšetkým s tým, kam zájsť na kozmetiku, ktorý kaderník v Londýne je najlepší a radila jej tiež s výberom šatníka. Meghan jej za to robila reklamu a niekoľkokrát na verejné podujatia prišla v šatách z jej dielne.

Niekto potom ale chcel Victorii ublížiť a Harrymu napísal, že ona bola tou, kto informoval britské médiá, kam sa Meghan chodí omladzovať.,,Harry sa snaží Meghan veľmi ochraňovať a rozhodol sa situáciu riešiť hneď, takže okamžite kontaktoval svojho kamaráta Davida.Dohodli sa, že na to zabudnú a pôjdu ďalej. Ale nejaký čas to medzi nimi bolo divné.cituje ďalej The Sun.