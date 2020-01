Žena jedla len čipsy a pila kolu, malo to zničujúce následky: Pred smrťou si prešla mukami

Lekári si nevedeli dať rady! Matka dvoch detí jedla len čipsy a limonády. Telo sa jej kvôli tomu kruto pomstilo.

Charlotte Broad († 32), matka dvoch malých detí, mala psychické problémy. Aj to bola jedna z príčin, že mladá Britka jedla len čipsy, chrumky a zapíjala to sýtenými limonádami. Na jej telo to malo zničujúce následky.

Lekári Charlotte roky upozorňovali, že ak nezmení jedálniček, hrozí jej smrť. No ona nezmenila životný štýl a naďalej jedla len čipsy a chrumky. „Odmalička jedla veľmi zvláštne. Každý deň chcela len kuracie nugetky a čipsy. Nepamätám sa, že by ju niekto nazýval tučnou, vždy bola vyššia od spolužiakov. Keď sa osamostatnila, stále jedla kuracie nugetky a čipsy, žiadnu zeleninu. Verím, že chcela zomrieť, úprimne však neviem prečo,“ cituje Daily Mirror jej brat James.

Zdravotné problémy Charlotte sa postupom času stupňovali. Jedálniček nezmenila ani v čase, keď bola tehotná. „Charlotte mala s jedlom komplikovaný vzťah. Každý jej hovoril, že jej jedálniček je veľmi chudobný, bolo to len jedlo na detskú párty – kuracie nugetky, čipsy a kola,“ vysvetľuje koronerka Samantha Marsh.

V posledných dňoch pred smrťou Charlotte dokonca odmietala akékoľvek jedlo, len vracala. Vracanie bolo tak časté, že jej hrdlo sčernelo. Nezdravý spôsob života napokon viedol k totálnemu zlyhaniu orgánov a matka dvoch detí skonala v nemocnici. „Neviem, či chcela zomrieť. Ale viem, že nechcela opustiť svoje deti. Bola tvrdohlavá, drzá, no bola starostlivou a milujúcou mamou. Bola úžasná,“ dodala Charlottina mama Kate.