Pohľad na neho bolí: Chlapec sa raz mesačne zvlieka z kože

Desaťročné chlapča získalo prezývku "ľudský had" pre nezvyčajné ochorenie, kvôli ktorému každý mesiac zvlieka kožu.

Jagannath trpí zriedkavou genetickou chorobou s názvom lamellar ichthyosis. Tá spôsobuje, že chlapcova koža rastie a schne rýchlejšie, v dôsledku čoho sa zvlieka, rovnako ako plazom. O prípade informuje Mirror.

Jeho stav je taký vážny, že kožu zvlieka raz za štyri až šesť týždňov. Každú hodinu sa musí kúpať a každé tri hodiny sa natiera telovým mliekom. To preto, aby zmiernil príznaky ochorenia. Koža chlapca je úplne vysušená a šupinatá. Niekedy je už taká suchá, že kvôli nej nemôže ani poriadne chodiť a musí používať palicu, aby si natiahol končatiny.

Žiaľ, na toto ochorenie neexistuje žiadna liečba a chlapcov otec Prabhakar Pradhan, ktorý pracuje na ryžovom poli, si nemôže dovoliť zaplatiť terapiu. "Môj syn trpí týmto ochorením od detstva a neexistuje na to liečba," hovorí. "Nemám dosť peňazí na to, aby som mu ju zaplatil. Veľmi to bolí, keď vidím, ako dennodenne bojuje s touto prekliatou chorobou."

Istý indický dermatológ, ktorý nechce byť menovaný, hovorí: "Na túto chorobu neexistuje liek, hoci niektorí doktori hovoria, že áno. Lamellar ichthyosis je jedno z najvzácnejších kožných ochorení. Zatiaľ sa nedá liečiť, no symptómy sa dajú zmierniť pomocou krémov a liekov. Tým sa zabraňuje komplikáciám a zvyšuje sa kvalita života," dodal dermatológ Rakhesh.