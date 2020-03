Vytknutý členok jej zničil život: To, čo sa odvtedy deje s jej telom, je čisté peklo

Keď si Moana Ruhfass ako jedenásťročná vytkla členok, nikto nepredpokladal, že to bude mať horšie následky ako to, že pár týždňov nebude športovať.

No časom sa jej stav zhoršil. Bolesť sa rozšírila až do ramena. V roku 2013 jej lekári diagnostikovali syndróm komplexnej regionálnej bolesti (CRPS), neurologickú poruchu centrálneho nervového systému, ktorá spôsobuje pálivú, bodavú, vystreľujúcu a pulzujúcu bolesť, informuje LadBible.

Pacienti trpiaci syndrómom komplexnej regionálnej bolesti prežívajú bolesť horšiu ako pri pôrode. Austrálčanka Moana prirovnáva svoj stav k tomu, akoby bola v permanentnom ohni. Okrem toho trpí neepileptickými záchvatmi, ktoré trvajú aj tri a pol hodiny.

"Cítim, akoby ma niekto stále bodal, akoby ma trafil blesk a k tomu ihly a špendlíky. Niekedy nemôžem vystáť ani vietor na mojej koži, prípadne pohyb celkovo. Občas sa nemôžem ani osprchovať, lebo už z jednej kvapky vody sa mi chce kričať," hovorí Moana.

"Mám lepšie a horšie dni. Keď mám lepší deň, stále cítim neutíchajúcu bolesť, no dokážem to zvládnuť. No keď mám horší deň, nedokážem zniesť ani cudzí dotyk. Cítim na sebe váhu prikrývky a bolí ma aj obyčajné ležanie v posteli, no je to lepšie ako stáť na nohách."

Jej stav sa tak zhoršil, že istú dobu musela byť iba na invalidnom vozíku. Jej rodina sa rozhodla presťahovať do Sydney, aby sa mohla zúčastniť na fyzioterapeutickom programe v miestnej detskej nemocnici. Lekári sa desať hodín denne snažili opäť naštartovať jej nervové dráhy. Hoci jej pomohli aspoň sa postaviť na nohy, život v konštantnej bolesti neprešiel. Do školy chodí Moana iba dvakrát týždenne na pár hodín.

"V učení zaostávam a nie som schopná sa sústrediť, študovať alebo držať krok s mojou triedou pre bolesť a nedostatok sústredenia. V škole sa veľa stresujem, ľahko sa unavím, tým sa zhorší moja bolesť a nedá sa to vydržať. Zakaždým, keď som v škole, tak dostanem panický záchvat kvôli stresu z nej a z bolesti. Všetci učitelia a spolužiaci so mnou zaobchádzajú opatrne a boja sa, že sa mi niečo stane. Nepáči sa mi, že sa ku mne správajú, akoby som sa mala zlomiť. Väčšina dní v týždni je pre mňa zlých. Vtedy iba ležím v posteli. Keď mám dobrý deň, snažím sa ísť do školy," zúfa mladá žena.

Rodina sa teraz pokúša vyzbierať 65-tisíc austrálskych dolárov, aby Moanu mohli poslať na dvanásťtýždňové liečenie do USA. Táto klinika mala vyliečiť už 5 austrálskych detí a je to posledná šanca pre Moanu na normálny život.