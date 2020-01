Vražda kolárovského podnikateľa Molnára: Išli si po 70-tisíc eur, odišli len s tisíckou

Odišli s dlhým nosom! Vražda kolárovského podnikateľa Petra Molnára sa spája s rovnakými osobami ako smrť novinára Jána Kuciaka. V jeho prípade išli páchatelia po peniazoch. Namiesto 70-tisíc si odniesli tisícku a trochu forintov.

Vraždu podnikateľa Petra Molnára, ktorá sa odohrala v roku 2016, najprv dvojica Szabó a Marček nemala vôbec v pláne. Vidina ľahkého zárobku však bola silnejšia. „Rozhodli sme sa vykradnúť pána Molnára,“ priznal Marček s tým, že mali informácie, že podnikateľ má väčšie množstvo peňazí schované na záchode v montážnej diere.

Molnára mali naháňať po dome a potom mu prikázali, aby si ľahol. Spýtali sa ho, či je ešte niekto v dome, po negatívnej odpovedi ho Marček strelil dvakrát do hlavy. Vraj sa obávali, že vplyvný Kolárovčan by mohol spoznať Szabóa. Po usmrtení mali podľa prokurátora pozbierať dve nábojnice a začali prehľadávať dom, v ktorom chceli nájsť 70-tisíc eur. Nenašli ich, a tak napokon z miesta činu odišli iba s peňaženkou obete a asi tisíc eurami. „Boli tam aj forinty, neviem presne povedať koľko,“ uviedol strelec s tým, že ich úlovok minuli spoločne.

Po vražde oblečenie a zbraň vyhodili pri rybníku v lese a doklady obete spálili. Paradoxom je, že Marček mal neskôr pracovať vo firme zosnulého Molnára ako šofér a prácu mu mala sprostredkovať podnikateľova sestra Silvia. Tá si so slzami v očiach vypočula, ako zavraždili jej brata. Aj ona si uplatňuje náhradu škody za majetkovú a nemajetkovú ujmu, a to vo výške takmer 62-tisíc eur. Zaplatiť by ju mali Marček a Szabó. Druhý menovaný pritom účasť na lúpežnom prepadnutí a vražde kolárovského podnikateľa dlhodobo odmieta.