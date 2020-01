Priznanie Marčeka, ktorý popravil Kuciaka (†27) a Kušnírovú († 27): Ako som zabil vaše deti

Pri slovách o vražde ich detí neudržali slzy. V pondelok sa začal proces, ktorý Slovensko ešte nezažilo. Pred senát v Pezinku sa postavila štvorica obžalovaných v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Po tom, čo sa k brutálnej poprave priznal sprostredkovateľ Zoltán Andruskó (42), verejnosť definitívne pozná aj meno samotného strelca v dome vo Veľkej Mači. Na súde to pred očami pozostalých priznal Miroslav Marček (37), ktorý vo výpovedi opísal celý ohavný skutok.

V malej dedine Veľká Mača neďaleko domu novinára a jeho snúbenice zastavilo auto, ktoré šoféroval Tomáš Szabó (41). Z citroena pri futbalovom ihrisku vystúpil jeho bratranec Marček a zamieril k nedostavanému domčeku, ktorý si opravoval mladý pár. „Bolo zamknuté, počkal som v letnej kuchynke. Trvalo to dosť dlho. Potom sa spolu vrátili pán Kuciak aj pani Kušnírová. Ešte som tam chvíľku čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Tá sa naskytla, keď pani Kušnírová išla na záchod. Zasiahol som ho do hrude. V kuchyni som trafil aj ju," opisoval otrasný čin Marček. Počas jeho výpovede neudržala mama Martiny Zlatica slzy a Kuciakovci sa vzájomne objímali. „Nič nedokáže nahradiť to, čo sme im vzali. Som si vedomý toho, čo sme spáchali. To, že som ich vídaval v televízii, bolesť ma prinútila zamyslieť sa," hovoril Marček.

Otec Jána Kuciaka Jozef priznanie vraha jeho syna okomentoval stručne: „Môžete si sami spraviť obraz, s akým pokojom vyprával o tom, ako vraždil ľudí, takže ja neviem, či v tom bola nejaká ľútosť. To malo ďaleko od ľútosti.“ Otvoriť galériu Otec Jána Kuciaka bol zdrvený. Zdroj: han Strelec priznal, že najskôr to mal byť únos a až potom vražda. „V každom prípade sa to malo skončiť vraždou, ale tak, aby to telo nenašli,“ povedal Marček. Tvrdí, že mu nepovedali, kto je objednávateľ a vedel len to, že obeť je novinár. Informácie o ňom dostal odfotené z papiera v mobile. K dispozícii mal aj fotografie Kuciaka, známe z jeho sledovania komandom Petra Tótha. „Kuciak bol o dosť chudší oproti tomu, čo sme spáchali ten zločin. Svietilo na tých fotkách svetlo, niekedy v letnom období to bolo,“ opisoval Marček. Fotky dostal od Andruskóa.

Najskôr odišiel

Vraždu chceli uskutočniť už dva dni pred tým, ako k nej reálne došlo. „Išli sme tam so zámerom zavraždiť Jána Kuciaka, ale keď som vstúpil do dvora, tak som tam videl dve osoby, tak som sa otočil a išiel preč,“ vysvetlil Marček. Na otázku sudkyne, prečo neodišiel aj druhýkrát, keď tam videl Martinu, odpovedal: „Pretože Andruskó tlačil na to, že už to malo byť. Že čím skôr, ale Andruskó to hovoril vždy na všetko.“ Z jeho výpovede vyplýva, že nervózny bol aj jeho komplic Tomáš Szabó.

„Napriek všetkému, čo sa tu povedalo, je to moja rodina. Mal som sa rozhodnúť sám,“ dodal Marček. Prečo v dome nezabil len Jána, ale aj Martinu? „On padal dozadu, držal sa jednou rukou dverí a ona prišla, nebolo odtiaľ možné len tak odísť, nemal som na sebe kuklu.“ Vo výpovedi podrobne vysvetlil aj úpravu zbrane, ktorá bola špeciálne zostavená, aby nerobila veľký hluk.

povedal Marček, ktorý to upravoval kombinovanými kliešťami, ktoré sa našli u neho doma. Vysvetľoval, že tlmič spôsobil, že nefungovalo samoprebíjanie, a preto na mieste vraždy vypadli náboje. Pôvodne pritom mali zbraň kupovať na vraždu prokurátora Maroša Žilinku. Priznal tiež, že plánovali zabiť aj Daniela Lipšica či prokurátora Petra Šufliarskeho.

Šokujúco vyznievajú jeho slová o tom, ako reagoval sprostredkovateľ Andruskó na to, že zabili aj novinárovu snúbenicu. „Keď sme mu povedali, že zomreli dvaja ľudia, tak sa pousmial a povedal, že dobre. Pôvodne to malo byť tak, že Andruskó mal byť vodič, ale Szabó usúdil, že je nespoľahlivý, že by nebral telefón a nechal nás tam,“ zakončil Marček.