Božena živorí ako v stredoveku: V barabizni bez vody padá strop a po zemi behajú potkany

Nemá sa o ňu kto postarať... V otrasných podmienkach, v polorozpadnutom dome s potkanmi prosí o pomoc zúbožená Božena (74).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Chorá starenka žije na samote v katastri obce Cabaj-Čápor (okr. Nitra) a jej osud trhá srdce. Doopatrovala rodičov aj súrodencov a teraz na staré kolená, ju do žiadneho domova dôchodcov nechcú prijať. Obec jej chce pomôcť, má to však háčik.

Špina, smrad, potkany a nekončiace sa zúfalstvo. Opustená Božena živorí v štáte, ktorý sa hrdí sociálnou politikou. V polorozpadnutom dome doopatrovala starú mamu, rodičov, niektorých súrodencov aj strýka. Teraz v ňom ostala sama. „Má rôzne choroby, je v hroznom zdravotnom stave a to ešte nehovorím o bývaní,“ vraví s plačom Boženina sesternica Věra (70), ktorá sa o ňu stará.

Vo svojom veku ale už nezvláda každý deň dochádzať 40 km. „Dala som žiadosť do viacerých domovov dôchodcov, všade majú plno. Stupeň odkázanosti má 4, nemôže takto ostať, veď ten dom na ňu spadne,“ vysvetľuje obetavá sesternica.

V dome s potkanmi

Božena trávi 24 hodín denne v hrozných podmienkach. V dome behajú myši a potkany, strop padá na hlavu, voda ani toaleta tam nie sú. Nevie si ani sama zakúriť. „Bola v nemocnici so svrabom, ako-tak ju dali dokopy, ale tým, že nie ,je zbavená svojprávnosti, podpísala reverz a odišla,“ neprestáva plakať Věra.

Božena tíško vraví, že by odtiaľto okamžite odišla, ale nemá kam. S hrôzou v očiach ukazuje, kde spí a na ktorých miestach sa jej do domu predierajú potkany. Verí, že sa jej ozve nejaký domov dôchodcov, kde prežije dôstojnú jeseň života.vraví so slzami v očiach Věra.

Obec hľadá riešenie

Pred pár dňami bola doručená na obecný úrad Věrina žiadosť o pomoc pre Boženu. „V rámci svojich možností ju riešime už viac ako 3 roky. Býva v dome, ktorého technický stav je poznačený skutočnosťou, že bol dlhodobo zanedbávaný,“ vraví starosta Cabaja-Čápora Jozef Ligač.

Podľa neho bola obci žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doručená 9. januára.dodal starosta. Otázne je, či sa Božena žijúca v hrozných sociálnych podmienkach a v zlom zdravotnom stave toho vôbec dožije.

Obec môže požiadať o pomoc

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

-Ak obec posudzovala dotyčnú osobu na osobnú starostlivosť, má aj povinnosť jej ju zabezpečiť. Ak pani nie je schopná posúdiť svoju situáciu, je možné vykonať úkony vzhľadom na jej svojprávnosť (napr. určenie opatrovníka). Obec môže o pomoc požiadať aj VUC, keď ide o potrebu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pobytového charakteru ( DSS). Každá obec je povinná mať komunitný plán a rovnako aj všeobecne záväzné nariadenie vo vzťahu k sociálnym službám.