Dovolenka s dcérkou († 3 mes.) sa zmenila na horor: Mama na ten pohľad do postieľky nikdy nezabudne

Spomienky na prvú rodinnú dovolenku by mali byť radostné. V prípade Rachael Fitzgerald to tak rozhodne nie je. Jej dovolenka sa zmenila na nočnú moru.

Rachael sa vybrala aj so svojím partnerom a ich trojmesačným bábätkom, dcérkou Larou, prvýkrát na dovolenku. Ako destináciu si vybrali ostrov Kréta. The Sun informuje, že keď sa mamička na druhý deň prebudila, zistila, že Lara nereaguje.

Ako hovorí Angličanka, jej dcérka ležala na chrbáte a vyzerala veľmi pokojne. Aj napriek tomu matka vycítila, že niečo nie je správne. Okamžite prebudila svojho partnera Marka Maddocksa. Ten sa bábätko pokúsil oživiť, no neúspešne. K incidentu došlo v júli minulého roka.

Grécki odborníci vykonali viacero testov, no nepodarilo sa im zistiť príčinu úmrtia trojmesačnej Lary. "Nazývame to syndróm náhlej smrti alebo postieľková smrť, nerozumieme, čo ju spôsobuje - a je možné, že ani nikdy rozumieť nebudeme," hovorí doktor.

Pár sa pokúšal o dieťatko dlhých osem rokov a boli skutočne šťastní, keď v marci minulého roka prišla na svet Lara. Opisujú ju ako "perfektné dievčatko s bohatším sociálnym životom ako mnoho dospelých." Rachael ju pravidelne kočíkovala a jej priatelia prezývali novorodeniatko ako lady Laru.

Štastní rodičia sa rozhodli podniknúť prvú spoločnú dovolenku. Na júl minulého roka si naplánovali pobyt v hoteli na gréckom ostrove Kréta.

Na súdnom pojednávaní vyplávalo na povrch, že Lara bola zdravá, no iba krátko pred dovolenkou sa objavili niektoré príznaky nachladnutia, ktoré však boli liečené.

Rachael ju poslednýkrát mala nakojiť o jedenástej v noci. O šiestej ráno sa zobudila a okamžite sa pozrela na Laru. "Ležala na chrbáte a vyzerala veľmi pokojne a normálne, no ja som cítila, že niečo nie je v poriadku. Povedala som ´Lara, Lara´, no ona sa aj tak sa nezvykla zobudiť skôr ako o ôsmej, čiže toto bolo priskoro. Nereagovala na mňa, tak som ju zdvihla. Jej rúčka okamžite spadla a v tom momente som začala panikáriť," hovorí.

"Mark ju okamžite chytil a pokúsil sa ju oživiť. Bola ešte teplá, nezmodrala. Nedáva to zmysel. Veľmi som sa obávala zadusenia, ale v jej blízkosti nič nebolo. Tak dlho sme sa snažili o bábätko - osem rokov. Nakoniec sa nám to podarilo a Lara bola skvelá, veľa spala, málo plakala - bola perfektná. Jazdila všade s nami, navštívila viac miest ako niektorí ľudia za celý ich život. A to v troch mesiacoch! Priatelia žartovali, kam ide lady Lara dnes? Stále bola vo svete," hovorí dispečer letovej prevádzky Maddocks.

Detská patologička Melanie Newbold si náhle úmrtie bábätka nevie vysvetliť. "Môžem povedať, že Lara pôsobila ako perfektné dievčatko, na svoj vek mala vhodnú výšku aj váhu a s rastom nemala žiadne problémy. Nenašli sme žiadne známky udusenia ani žiaden dôkaz, že by sa pred smrťou dusila. Nenašli sme ani žiadne známky chorôb, vnútorné orgány boli v poriadku. Žiadny náznak otravy krvi. Našli sme známky, že prekonala nachladnutie ako takmer každý."

"Okrem toho sme nenašli nič iné. Príznaky nachladnutia nevedú až k smrti. Iba málokedy nájdeme príčinu úmrtia. Žiaľ, táto situácia nie je výnimočná," dodáva. Pitva môže odhaliť veci viditeľné iba mikroskopom.

"Je možné, že bábätko jednoducho prestalo dýchať. Nevieme, ako k tomu došlo, pretože po smrti proste neexistuje dôkaz o tom, čo sa udialo. Ak by zomrela v dôsledku prehriatia organizmu, zistili by sme to. Ale ani to sa nestalo," dodáva patologička.

Rodinná doktorka Helen Symcow vo vyhlásení pre súd píše: "Lara sa narodila v 40. týždni. Podstúpila prvú imunizáciu, potom som ju opäť videla piateho júna, pretože mala infekciu horných dýchacích ciest a bola usmrkaná. No bola aktívna, ostražitá a jej hruď bola čistá."

25. júna postúpila operáciu s tým, čo vyzeralo opäť ako nádcha. Bola usmrkaná a trochu slintala. No mlieko a vodu pila bez problémov.

Doktorka matke odporúčila, aby na dovolenke nezanedbávala pitný režim a aby nezabudla používať opaľovací krém. "Bolo zjavné, že rodičia ju veľmi milujú a dobre sa o ňu starajú. Síce žila krátko, ale jej život bol šťastný a bolo o ňu veľmi veľmi dobre postarané," dodáva.

Taktiež povedala, že Larin sociálny život bol skutočne bohatší ako mnohých dospelých ľudí. Pred dovolenkou sa vybrali na kontrolu k doktorke, ktorá potvrdila, že Lara je v poriadku. "Vyzeralo to, že ju berú na veľmi pekné miesto, hoci teraz to už tak nepôsobí. Pôsobí to tak, že im tam bolo dobre, až kým nedošlo k tejto tragédii."

Rodičia nepochybili aj napriek tomu, že boli v šoku. Urobili dobre, že sa ju pokúsili oživiť a okamžite zavolali pomoc. "Na prípade nie je nič podozrivé, nebola do toho zapojená tretia osoba a patológ potvrdil, že zomrela z prirodzených príčin, ktoré nevieme bližšie špecifikovať."