Meghan si dupla, chce od rodiny stoj čo stoj: Drsné vydieranie kráľovnej Alžbety

Rozhodujúce stretnutie! Princ Harry (35) prišiel do kráľovninho sídla v Sandringhame, aby zoči-voči panovníčke a hlave rodiny obhájil svoje rozhodnutie vzdať sa povinností. Zároveň mal spolu s otcom a bratom nájsť riešenia týkajúce sa jeho budúceho života s manželkou Meghan (38) v Severnej Amerike.

Kráľovná už tradične trávi sviatky na vidieku v Sandringhame. Väčšinu hostí však teraz poslala preč aOkrem Harryho to bol jeho otec Charles (71) a brat William (37) a tiež ich najbližší osobní tajomníci. Kráľovnin manžel, princ Philip (98) sa na rozhovoroch nezúčastnil. Zato telefonovala Meghan z Kanady - no podľa informácií britskej tlače s ňou Harry hovoril sám, vo vedľajšej miestnosti.

Cieľom stretnutia nebolo zvoziť Harryho, hoci kráľovná je na neho veľmi nahnevaná, že s ňou svoje rozhodnutie neprebral. Dokonca aj sir Elton John vedel o plánoch princa a Meghan skôr ako vladárka. Na rokovaní sa mali preberať otázky týkajúce sa spôsobu financovania páru, či si ponechajú tituly a aká bude ich úloha v budúcnosti. Na pretras určite prišlo miesto ich pobytu, dane, prípadná vízová povinnosť pri cestovaní, ale aj ochranka.

Svetové médiá píšu o tom, že pár by chcel žiť v Los Angeles, ale až po tom, čo Donald Trump odíde z úradu amerického prezidenta. Zatiaľ by bývali v Kanade, kde Meghan už je aj s ich 8-mesačným synom Archiem a Harry by sa k nim mal čoskoro pripojiť. Preto kráľovná tlačí na to, aby sa všetko čo najskôr ujasnilo aspoň v hrubých rysoch, aj keď definitívne riešenie môže byť hotové až o niekoľko mesiacov. To by však v budúcnosti mohlo platiť aj pre ďalších mladých členov kráľovskej rodiny, ktorí by chceli viac nezávislosti.

Ešte tesne pred stretnutím William a Harry vydali spoločné vyhlásenie, ktorým rezolútne popreli, že by za celým rozkolom bolo šikanovanie zo strany staršieho brata.Harrymu to oznámila počas Vianoc, ktoré trávili v Kanade.

Zdroj blízky páru sa pre Times vyjadril o Meghan: „Chce odísť. Harry je pod silným tlakom, aby si vybral. Je to smutné. Miluje kráľovnú. Myslím, že to skutočne zlomí jeho srdce. Nemyslím si, že naozaj chce odísť. Myslím, že chce niečo na polceste.“ Kráľovná však nechce svojím tvrdohlavým postojom vyhrotiť situáciu tak ako naposledy pri odchode princeznej Diany z kráľovskej rodiny. Monarchia je skutočne pod veľkým tlakom.

Ak im nevyhovejú, pár chce dokonca vyrukovať s pravdou o rasizme a sexizme na kráľovskom dvore v televíznej relácii Oprah Winfrey, ktorá je najsledovanejšiu šou v USA. Niečo asi smrdí v štáte anglickom!