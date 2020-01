Gigi Hadid a Zayn Malik sú opäť spolu: Kedy sa dali dokopy?

Modelka Gigi Hadid (24) a spevák Zayn Malik (27) tvoria opäť pár. Videli ich v New Yorku, ako sa držali za ruky kráčajúc na večeru s rodinou a priateľmi.

„Gigi a Zayn sa dali dokopy tesne pred sviatkami v decembri,“ uviedol zdroj pre E! news. „Zayn sa ozýval Gigi a snažil sa, aby mu modelka dala druhú šancu,“ dodal. Pre Gigi je vraj Zayn láska jej života, no odlúčenie bolo potrebné pre oboch. Spevák vraj v súčasnosti pracuje na novej hudbe a zameriava sa na seba a na svoje zdravie, čo by mohlo byť prospešné pre ich spolužitie.

V tichosti to skúsili ešte v to leto, no január 2019 bol pre nich osudný. Teraz sú po takmer roku opäť spolu. Gigina rodina je nadšená, pretože Zayna brali už ako príbuzného. Azda im to tentoraz vyjde!

Zayn Malik

narodený v Bradforde v Británii

spevák a skladateľ

začínal v skupine One Direction

majetok 60 miliónov eur

Gigi Hadid