Princovia William a Harry už toho majú dosť: Spoločné vyhlásenie bratov!

Britskí princovia William a Harry popreli správy tlače o vzájomnej roztržke medzi ich rodinami. Denník The Times v pondelok napísal, že William sa nesprával priateľsky voči Harryho manželke Meghan, čo malo viesť k oznámeniu dvojice z minulého týždňa, že sa chce vzdať reprezentačných rolí. Bratia takéto správy označili za urážlivé a škodlivé.

Obaja sa v pondelok zúčastnili na krízovej ​​schôdzke, ktorú zvolala britská kráľovná Alžbeta II. kvôli prekvapivému rozhodnutiu Harryho a Meghan.

The Times s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že 37-ročný William svojho 35-ročného brata a Meghan vyštval "šikanujícím prístupom". William údajne nemal manželku svojho brata rád. "Napriek jasným popretiam v pondelok jedny britské noviny uverejnili správu špekulujúcu o vzťahu medzi vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu a vojvodom z Cambridgeu," stojí vo vyhlásení uvádzajúce šľachtické tituly Harryho a Williama. "Pre bratov, ktorí tak silno dbajú na veci spojené s duševným zdravím, je používanie štvavého jazyka týmto spôsobom urážlivé a potenciálne škodlivé," uviedli princovia v pondelkovom vyhlásení.

Londýnske Timesy predtým napísali, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa chcú vzdať svojich kráľovských rolí po dvoch rokoch, keď im bolo "neustále pripomínané, kde je ich miesto". Rozpory mali prepuknúť už pred svadbou Harryho a Meghan v máji 2018. Britské médiá už vlani špekulovali o vzájomnom odcudzení oboch princov kvôli sporom ich manželiek. Princ Harry v októbri určité napätie vo vzťahu s bratom Williamom priznal.

Harry a Meghan minulú stredu zaskočili svojich blízkych a rozpútali mediálnu búrku, keď oznámili zámer ustúpiť z pozície "popredných" členov kráľovskej rodiny. Okrem toho uviedli, že plánujú byť finančne nezávislí a deliť svoj čas medzi Britániu a Severnú Ameriku. Špekuluje sa o tom, že druhý domov chce mať kráľovský pár v Kanade, kde Meghan ešte ako herečka niekoľko rokov žila a pracovala.

Kvôli mimoriadnemu kroku vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu bol popoludní na panstve vo východoanglickom Sandringhame na programe "krízový summit" časti britskej kráľovskej rodiny vrátane 93-ročnej panovníčky, oboch princov a ich 71-ročného otca princa Charlesa. Rokovanie o možnom východisku zo súčasnej situácie malo údajne začať o 14:00 miestneho času (15:00 SEČ). Podľa britských novinárov pripravili poradcovia kráľovnej pre Harryho a Meghan zoznam niekoľkých scenárov ohľadne toho, ako by mohol v budúcnosti vyzerať ich vzťah s monarchiou.

"Budú vychádzať z deklarovaného cieľa princa Harryho a Meghan, teda ich túžby byť finančne nezávislí, mať platené zamestnanie, tráviť oveľa viac času mimo Spojeného kráľovstva," vysvetľuje "kráľovský spravodajca" BBC Jonny Dymond. Jeho kolega z televízie ITV Chris Ship považuje pondelkovú schôdzku za veľmi dôležitý moment a uvádza, že nikto doteraz nebol "napoly v kráľovskej rodine a napoly mimo nej". Dymond sa však domnieva, že dve strany sa pravdepodobne dohodnú, pričom nové usporiadanie môže vzťahy posunúť len jedným smerom, pretože "Harry a Meghan chcú von".

Či budú už v pondelok alebo v najbližších dňoch oznámené podrobnosti o diskusiách vnútri kráľovskej rodiny, nie je jasné. Zdroje z Buckinghamského paláca ale minulý štvrtok médiám povedali, že kráľovná chce mať k dispozícii "uskutočniteľné riešenie" problému "skôr v priebehu dní než týždňov". Podľa The Times panujú obavy, že ak by kráľovná dvojici nevyšla v ústrety, mohli by vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu vystúpiť bez dovolenia kráľovského paláca v televíznom rozhovore. Ten by podľa britských denníkov mohol kráľovskú rodinu silno poškodiť. Až prednedávnom iný člen rodiny, kráľovnin syn Princ Andrew (59) oznámil ústup z verejného života po "katastrofálnom" televíznom interview ohľadom svojich väzieb na niekdajšieho amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina († 66).