Majstrovstvá sveta v hokeji opäť na Slovensku: Výhodou bude domáce prostredie

Po troch rokoch sa svetový šampionát vráti na Slovensko, konkrétne do Spišskej Novej Vsi. Mladí Slováci sa na turnaji pobijú o návrat do elitnej kategórie.

Od 13. do 19. apríla 2020 sa v Spišskej Novej Vsi budú konať majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, prvej divízie skupiny A. Na šampionáte sa predstavia aj slovenskí reprezentanti, ktorí budú bojovať o návrat medzi elitu s Kazachstanom, Nórskom, Dánskom, Francúzskom a Japonskom. Miestenku medzi svetovú elitu získa iba celkový víťaz tabuľky, tým pádom bude každý zápas rovnako dôležitý.

„Dobre si pamätáme, aký sympatický výkon podala naša reprezentácia na podobnom turnaji pred tromi rokmi. Vtedy hrali naši v Poprade, no ja verím, že im naše mesto pripraví podmienky na ešte lepší výkon.“ povedal primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. Príjemné prostredie pre fanúšikov a hráčov sľubuje aj Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: „Z pohľadu Košického samosprávneho kraja vnímame ako skvelú príležitosť, že sa východ Slovenska opäť stáva dejiskom medzinárodných hokejových stretnutí. Teší nás to o to viac, že v tomto roku otvárame Krajskú hokejovú akadémiu pre mladé športové talenty a pracujeme na výstavbe krytej hokejovej haly. Našim hosťom zo zahraničia môžeme sľúbiť, že si popri zápasoch na Spiši určite prídu na svoje.“

„Náš cieľ nemôže byť o nič menší, ako návrat medzi svetovú elitu. Chlapci budú mať výhodu domáceho prostredia a veríme, že ich Východniari podporia aj návštevou na zápasoch. Tréner Ivan Feneš a jeho asistenti Tibor Tartaľ a Boris Žabka majú plnú dôveru SZĽH, rovnako ako celý ich realizačný tím.“ hovorí o ambíciach mladých hráčov a realizačného tímu prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Slováci odohrajú svoje zápasy vždy o 19-tej hodine. Na Veľkonočný pondelok si zmerajú silu s Japonskom a deň po tom s Nórskom. Vo štvrtok 16. apríla nastúpia proti Francúzsku, v piatok proti Dánsku a turnaj ukončia v nedeľu 19. apríla záverečným zápasom proti Kazachstanu.