Pikošky z Plesu v opere: Richard Lintner zobral dcéru, účasť na bále si vydupala!

Ples plný prekvapení! V sobotu sa historická budova Slovenského národného divadla už dvadsiatykrát zaplnila stovkami osobností.

Niektorým známym tváram sa podarilo stiahnuť na seba viac pozornosti než ostatným prominentným hosťom.

Vydupala si ples

Medzi športovcami na plese zažiaril aj bývalý skvelý hokejista Richard Lintner (42), ktorý prišiel s dcérou Kristínou. Mladá slečna si to vydupala. „S Kikou sme tu už druhýkrát spolu a ani to nebolo rozhodnutie manželky, ale Kika dala Danke stopku. Že tento rok je to 20. ročník a Kika bude mať dvadsať rokov, takže je to jej rok,“ povedal športovec s úsmevom s tým, že manželka musela ustúpiť.

Konečne mu to vyšlo Otvoriť galériu Konečne mu to vyšlo Zdroj: ples v opere Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová (42) je na prestížnom bále varená-pečená. Jej manžel Patrik Švajda (47) sa však objavil po dlhej pauze. „Je to po nejakých troch rokoch. Cítime sa fajn ako pred tromi-štyrmi rokmi, keď sme boli naposledy spolu. Treba si oddýchnuť aj spoločensky, teraz to naozaj vyšlo tak, že som v pokoji mohol robiť partnera mojej manželke,“ objasnil markizácky moderátor.

Nezatancoval si Otvoriť galériu Nezatancoval si Zdroj: ples v opere Herec Vlado Kobielsky (44) sa vystrojil na ples s manželkou Alenou (39). Na tanečnom parkete to však nemohol roztočiť tak, ako by chcel. „Objavoval som sa tam, ale nedá sa povedať, že by ten ples ponúkal nejaký veľký priestor vzhľadom na počet ľudí, ktorí ho absolvujú. Takže je to také len ,medveďku, daj labku‘, zľava doprava,“ neodpustil si kritiku v markizáckom Teleráne.

Ohnivá debata Otvoriť galériu Ohnivá debata Zdroj: ples v opere Keď herec Jozef Vajda (64) v nočných hodinách opúšťal s manželkou Júliou (63) budovu divadla, bolo horúco napriek januárovému chladu. Dvojica evidentne rozoberala tému, na ktorej sa názorovo nezhodli. Obaja vášnivo debatovali a gestikulovali a o dobrej nálade nemohlo byť reči. „K žiadnemu konfliktu, hádke ani ničomu podobnému nedošlo,“ tvrdil napriek tomu herec, ktorý sa pritom zasmial.