Zázrak sa nekonal: Slováci opäť zlyhali

Hádzanári Slovenska nezvládli ďalší pokus o postup na vrcholné podujatie.

V nedeľu prehrali v rozhodujúcom súboji o postup do druhej fázy kvalifikácie MS 2021 na turnaji v Luxembursku s Litvou tesne 24:25. Predtým zdolali Luxembursko 22:16 a Faerské ostrovy 27:26, ďalej ale postúpil iba víťaz 1. skupiny.

Slovákom k posunu z najspodnejšieho poschodia európskej hádzanej nepomohol ani príchod nového kouča Petra Kukučku, ani návrat hráčov Tatrana Prešov do národného tímu po predchádzajúcich sporoch na klubovo-zväzovej úrovni. Kukučka nahradil vo funkcii Heineho Ernsta Jensena pred letom minulého roka, keď slovenská ekipa predtým nezískala v kvalifikácii ME 2020 ani bod. Hlavnou prioritou Kukučku ale zostáva vybudovať konkurencieschopný tím pre domáce ME v roku 2022, kde majú jeho zverenci účasť istú.

"Samozrejme, že som sklamaný, tak ako všetci chlapci. Do Luxemburska sme cestovali s cieľom turnaj vyhrať a postúpiť a to sa nepodarilo," povedal kouč Kukučka po prehre s Litvou. Tá ale aj podľa odborníkov a bookmakerov bola v štvorčlennej skupine favorit na postup, čo potvrdila už pred duelom so Slovákmi pohodlnejšími triumfami nad Faerskými ostrovmi (36:25) i domácim Luxemburskom (32:22).



Prednosti reprezentácie Litvy, v ktorej pôsobia legionári z francúzskej či ruskej ligy, poznal aj Kukučka: "Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi, ktorý má momentálne určite skúsenejší tím ako máme my. Sú tam legionári a hoci Litva možno nemá až také veľké meno v hádzanárskom svete, v uplynulých rokoch dokázala zdolať veľmi silných súperov."

Rozhodujúci víkendový duel bol vyrovnaný, no v závere mal predsa navrch súper. "Vedeli sme, že majú smrteľné brejky a to sa aj potvrdilo. Odohrali sme dobrý zápas, v ktorom sme spravili ako každý aj chyby a hoci sme skóre držali tesné, v závere sme nenašli sily preklopiť to na našu stranu. Možno mala v tomto zápase Litva aj trochu viac šťastia. Chlapci si za prístup na turnaji i počas celej prípravy zaslúžia absolutórium. Ale rozhodujúci zápas sme prehrali a preto teraz u mňa prevláda obrovské sklamanie," dodal Kukučka.



Slováci čakajú na postup na významné podujatie už od roku 2012, keď štartovali na ME v Srbsku a obsadili tam poslednú 16. priečku.

Okrem Litvy postúpili do druhej fázy z ďalších skupín Izrael, Rumunsko a Turecko. Prvá časť druhej fázy kvalifikácie MS sa bude hrať v apríli play off systémom doma a vonku, už aj s účastníkmi prebiehajúceho európskeho šampionátu.