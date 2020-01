Stačí základná výbava alebo radšej priplatiť? Najlepšie verzie najpredávanejších automobilov

Ponuky vozidiel začínajú spravidla základnou verziou s najnižšou cenou. Aj keď základná výbava v minulosti a dnes je o niečom inom, je dobré zvážiť kúpu o niečo drahšieho variantu.

Odborníci z motoristického magazínu Auto Motor a Šport sa pozreli na výber z najpredávanejších vozidiel na našom trhu. Odporúčajú, po akej motorizácii a výbave by siahli oni. Môžete sa inšpirovať prí výbere vášho nového štvorkolesového miláčika.

Kia Ceed – Cena od 12 990 €

Náš výber 18 990 €

Športovejšiemu naturelu modelu viac pristane benzínový motor. Preto sme siahli po štvorvalci s objemom 1,4 litra preplňovanom turbom. Výkon 103 kW (140 k) prepožičiava autu slušnú dynamiku. Čo sa týka výbavy, stupeň Gold za 17 090 € obsahuje všetko, čo by sme si v rodinnom hatchbacku mohli priať. Vrátane vyhrievaných sedadiel a volantu. Dopriali by sme mu balík LED pack za 590 €.

Škoda Octavia - Cena od 17 470 €

Náš výber 23 010 €

Čo sa týka motora, výborný pomer ceny, výkonu a spotreby predstavuje jednotka 1.5 TSI s výkonom 110 kW (150 k). Kto chce slušnú výbavu, tomu by sme odporučili výbavu Ambition za 20 490 € a priplatiť si 499 € za paket s vyhrievanými sedadlami. Keďže Octavia poslúži ako „jedno auto, ktoré dokáže všetko“, my by sme si priplatili za výbavu Style (22 010 €), zvážili balík Safety Plus.

Dacia Duster - Cena od 9 990 €

Náš výber 18 610 €

Je to použiteľná imidžovka. Preto verzia Prestige za 17 990 €. Odporúčame automatickú klimatizáciu (300 €), kamery MultiView(250 €) aj rezervu (70 €). Pre ten pravý zážitok z Dustera potrebujete pohon 4 × 4. Taktiež vám odporúčame motor 1.5 BluedCi.

Hyundai Tucson - Cena od 18 990 €

Náš výber 32 940 €

Najlepšia motorizácia je tá najsilnejšia: dieselový dvojliter 2.0 CRDi s výkonom 136 kW (185 k). Môžete siahnuť aj po verzii so 48V Mild Hybrid systémom. Príplatok 1 000 € by sme investovali radšej do odvetrávania predných sedadiel. Odporúčame najvyššiu výbavu.

Škoda Fabia - Cena od 9 950 €

Náš výber 13 059 €

Čo sa týka výbavy, všetko potrebné zahŕňa už verzia Ambition. Výbavu Style oceníte skôr na dlhších trasách. Ak sa ňou nechystáte jazdiť veľa po diaľnici, pokojne siahnite po slabšom z preplňovaných trojvalcov. V meste je motor dostatočne pružný, dokáže jazdiť za 5 l/100 km a tých 500 eur, čo ušetríte, môžete minúť napríklad na bezkľúčový vstup KESSY za 400 € alebo za balík Ambition Plusza.