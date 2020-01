Vráti sa Xavi do Barcelony? Valverdeho stolička sa trasie

Tréner futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona Ernesto Valverde sa v katalánskom pôsobisku dostáva pod čoraz väčší tlak.

Napriek tomu, že "blaugranas" v doterajšom priebehu sezóny 2019/2020 v Lige majstrov postúpili do osemfinále a v domácej Primera División sú na 1. mieste o skóre pred Realom Madrid, výkony tohto mužstva a početné výsledkové zaváhania v nedávnom období spôsobili, že okolo Valverdeho krku sa sťahuje pomyselná slučka. Fanúšikovia navyše stále nezabudli na potupné vypadnutia v ostatných dvoch sezónach LM v konfrontáciách s FC Liverpool a AS Rím, keď Barcelona v semifinálovej, resp. štvrťfinálovej odvete zakaždým 'prehajdákala' trojgólový náskok.

Po štvrtkovej prehre s Atléticom Madrid (2:3) v semifinálovom stretnutí Španielskeho superpohára špekulácie o Valverdeho budúcnosti ešte narástli. V mnohých médiách sa dokonca objavili správy, že 55-ročného kouča s veľkou pravdepodobnosťou nahradí Xavi Hernández, niekdajší dlhoročný stredopoliar a člen tzv. zlatej generácie barcelonského klubu.

Xavi aktuálne trénuje katarský tím Al-Sadd. Športový riaditeľ tohto klubu Muhammad Ghulam Al Balushi pre televíznu stanicu Qatari Alkass prezradil, že 39-ročný Španiel sa už stretol s funkcionármi FC Barcelona. "Medzi Xavim a Barcelonou sa uskutočnili rokovania. Prajeme mu veľa úspechov bez ohľadu na to, ktorou cestou sa rozhodne ísť," vyhlásil Al Balushi.

Majster sveta aj Európy tiež priznal, že deň po vypadnutí Barcelony v domácom superpohári sa v Dauhe stretol so športovým riaditeľom "FCB" Éricom Abidalom, neuviedol však, čo bolo predmetom ich rozhovoru. "Éric Abidal je môj kamarát. Z úcty k Barcelone a Al-Saddu sa koncentrujem iba na najbližší zápas proti Al-Duhailu. Nemôžem povedať nič viac. Náš rozhovor sa týkal viacerých tém," povedal Xavi, ktorý sa netají, že jedného dňa by sa rád stal trénerom barcelonského mužstva. "Neskrývam, že je to môj sen. Barcelone stále fandím a raz by som tam rád trénoval. Momentálne sa však sústredím na Al-Sadd," dodal.

Španielsky denník Marca poznamenal, že Xavi dostal od Barcelony ponuku na okamžité prevzatie A-mužstva. V nedeľu sa rozhodol, že ponuku nechce prijať, ale bol by naklonený myšlienke stať sa trénerom FC Barcelona po skončení aktuálneho ročníka 2019/2020. Valverde sa tak aspoň nateraz nestane prvým odvolaným trénerom FC Barcelona od roku 2003, keď vo funkcii predčasne skončil Holanďan Louis van Gaal.

Napriek nelichotivej situácii sa na Valverdeho stranu postavili najväčšie barcelonské esá vrátane kapitána Lionela Messiho a uruguajského zakončovateľa Luisa Suáreza či niekdajší tréneri tímu zo štadióna Camp Nou - Pep Guardiola a Luis Enrique. "Barcelona je výnimočné miesto, pretože triumfovať v La Lige nestačí. Je mi ľúto Ernesta Valverdeho, nezaslúži si to. Dúfam, že táto situácia sa čoskoro vyrieši," skonštatoval Guardiola, na ktorého slová nadviazal kouč španielskej reprezentácie Luis Enrique: "Viem sa vcítiť do jeho kože, pretože ho mám veľmi rád. Je to jeden z najlepších trénerov v Španielsku."