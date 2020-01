Boris Kollár sa po Plese v opere ospravedlnil: Toto s dcérou Alexandrou robiť nemali!

Na prestížnom Plese v opere boli za rebelantov!

Plesajúci hostia mali totiž prísny zákaz vyhotovovať záznamy, fotky a videá a verejne ich zdieľať. Mnohí to však mali na háku. Jedným z nich bol aj politik a podnikateľ Boris Kollár (54): „O nenatáčaní som nemal informáciu. V nedeľu ráno po upozornení organizátora som okamžite tieto videá odstránil u seba aj dcéry Alexandry (18) a za túto nepríjemnosť sa všetkým ospravedlňujem,“ vyjadril sa k svojmu a dcérinmu prehrešku.

Podobne sa ospravedlňoval aj moderátor Bruno Ciberej (41), ktorý veselo zdieľal videá a fotky spolu s modelkou Michaelou Kocianovou (31). „Nevedel som, že to bolo zakázané. Niekto mi to potom večer povedal. Ale nedával som tam fotky cudzích ľudí, fotili sme sa my ako celebritno-športová partička, takže mi to neprišlo ako niečo, čo by mohlo uškodiť akcii.“ Medzi plesových rebelantov patrila aj Ivana (33), manželka hokejistu Mariána Gáboríka (37).