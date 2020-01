Otec uvidel fotku z ultrazvuku, o pár hodín došlo k obrovskej tragédii: Dcérka ho už v živote neuvidí

Mal to byť jeden z najkrajších dní v jeho živote. Radosť však prekazila strašná tragédia.

Brit Paul Thompson († 49) bol šťastím celý bez seba, keď mu jeho manželka Lisa (38) ukázala prvú fotku ich dieťatka z ultrazvuku. Vtedy ešte netušil, že svoju nenarodenú dcérku už v živote neuvidí.

Neskôr v ten istý deň Paul išiel odviezť mačku k veterinárovi, vtedy dostal smrteľné krvácanie do mozgu. Privolaná sanitka ho previezla do nemocnice, no tam si lekári uvedomili, že pacientovi už nie je pomoci, informuje britský denník The Sun. "Bolo to neuveriteľné. Iba pár hodín predtým sme boli na ultrazvuku a teraz mi lekár vraví, že to Paul neprežije," uviedla zronená žena, ktorá si najprv myslela, že je to len zlý sen. Paul za sebou zanechal okrem dcérky Nevaeh Paoly, ktorú mu žena porodila v novembri, ešte ďalšie tri deti.

"Jeho smrť v nás zanechala obrovskú prázdnotu, no budem sa snažiť, aby som pre moje deti bola tou najlepšou matkou, ale i otcom," dodala odhodlaná Lisa.