Záchranárske vrtuľníky vzlietli za rok 2822-krát: Uhádnete, v ktorom meste sú najvyťaženejšie?

Záchranárske vrtuľníky a lietadlá spoločnosti Air-Transport Europe (ATE) vzlietli na pomoc zraneným či chorým pacientom v minulom roku 2822-krát.

Celkovo tak piloti ATE strávili vo vzduchu viac ako 2810 hodín. Najčastejšie pomáhali zraneným pri dopravných nehodách, lesných úrazoch a turistom vo vysokohorskom prostredí. Ako TASR informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, posádky zo siedmich stredísk na Slovensku v zložení pilot, lekár a operátor pomohli celkovo 2147 ľuďom v tiesni, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 11 percent.

"Záchranársky vrtuľník so svojim tímom na základni v Olomouci v Českej republike letel uplynulý rok na pomoc spolu 605 pacientom," povedala Hopjaková s tým, že okrem stredísk na Slovensku sa ATE stala v Česku víťazom vo výberovom konaní na prevádzkovateľa vrtuľníkov leteckej záchrannej služby pre základňu v Záchrannej zdravotnej službe Olomouckého kraja a Záchrannej zdravotnej službe Moravskosliezskeho kraja. V Olomouci spoločnosť leteckú záchrannú službu vykonáva od roku 2017 a zároveň získala nové stredisko v Ostrave, v ktorom by mala začať lietať od 1. januára 2021.

"Veríme, že v oboch strediskách uplatníme naše dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním leteckej záchrannej služby na Slovensku, kde už takmer tri dekády zabezpečujeme nonstop prevádzku na strediskách Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS),“ uviedol generálny riaditeľ ATE Milan Hoholík. Najvyťaženejšie stredisko spomedzi všetkých siedmich základní na Slovensku bolo v minulom roku stredisko v Banskej Bystrici, ktoré zachraňovalo a pomáhalo 352-krát. Tesne za ním nasledovalo stredisko Košice so svojimi 349 zásahmi a do tretice to boli strediská Žilina a Nitra, ktoré mali zhodne po 331 záchranných akcií. Priamo do terénu leteli záchranári 862-krát, pričom najčastejšie pomáhali zraneným pri dopravných nehodách, vrátane cyklistov, lesných úrazoch a turistom vo vysokohorskom prostredí.

"Práve v exponovanom a ťažko dostupnom teréne pre pozemnú záchranu je využitie leteckej techniky za pomoci špeciálnej záchrannej činnosti obrovským časovým benefitom. Spolu 182-krát vysadili v roku 2019 operátori svojich kolegov - lekárov z paluby vrtuľníka pomocou navijaka priamo k zraneným, aby ich z miesta mohli okamžite evakuovať a previezť do príslušného zdravotníckeho zariadenia," povedala Hopjaková.

Čo sa týka národnosti, po domácich najčastejšie leteli záchranárske tímy na pomoc českým pacientom, nasledovali poľskí a napokon to boli nemeckí pacienti. V rámci medzinemocničných, takzvaných sekundárnych prevozov z oblastných nemocníc do vyššie špecializovaných zdravotníckych zariadení previezli posádky spolu 1355 pacientov. Z toho najvyšší počet tvorili už tradične pacienti s diagnózami akútny infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

"Prúdové lietadlo spoločnosti ATE v medicínskej úprave najčastejšie prepravovalo detských pacientov. Najväčšiu časť tvorili pacienti v rámci plánovanej transplantácie pečene a následné pravidelné kontrolné vyšetrenia po absolvovaní transplantácie v špecializovanom zdravotníckom zariadení v nemeckom Essene," povedala Hopjaková a dodala, že prúdovým lietadlom takto previezli 70 pacientov.