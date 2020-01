Štrajk autodopravcov pokračuje: Zablokujú viaceré hraničné priechody

Autodopravcovia budú pokračovať v štrajku aj v nedeľu. Od 22.00 h zablokujú celkovo 24 hraničných priechodov na celom Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informuje Únia autodopravcov Slovenska (UNAS).

"Pôjde o blokáciu hraničných priechodov na vstupe a výstupe na územie Slovenska pre kamiónovú dopravu. Osobné vozidlá a autobusová doprava bude púšťaná. Priechod pre vozidlá záchrannej služby, hasičského zboru a polície je zabezpečený prioritne. Blokáciu budeme uskutočňovať so zreteľom na čo najmenšie obmedzenie verejnej dopravy, mimo nákladnej," uvádza UNAS.

Prezídium Policajného zboru SR povolilo nákladným vozidlám na nedeľu od 19.00 h výnimku zo zákona o cestnej premávke. Bežne je v závere týždňa ich prevádzka obmedzená až do 22.00 h. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Združenie ČESMAD Slovakia vyzvalo všetkých autodopravcov, ktorí sa zúčastňujú na protestoch, aby sa vyvarovali ďalším blokádam cestnej infraštruktúry na Slovensku i aktivít, ktoré by mohli eskalovať vzniknutý stav a dostať prebiehajúcu komunikáciu so zástupcami štátu do patovej situácie. TASR o tom v nedeľu podvečer informovala hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zvoláva pre štrajk autodopravcov na pondelok (13. 1.) stretnutie ministrov dopravy, vnútra, financií a hospodárstva. Stretne sa tiež s policajným prezidentom. Vyzýva štrajkujúcich, aby opustili cesty a vrátili sa k rokovaciemu stolu. Ohrozujú podľa neho bezpečnosť cestnej premávky, dodávky veľkých firiem a berú si občanov za rukojemníkov. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) na viacerých miestach Slovenska. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.