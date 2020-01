Poplach v hlavnom meste: Unikajúci plyn ochromil dopravu

Pokojný večer vystriedal strach! Bezstarostnú sobotu, ktorú si väčšina Bratislavčanov a turistov užívala v kruhu priateľov či najbližších, ohrozil unikajúci plyn.

Na Kollárovo námestie sa po nahlásení vydali okrem hasičov aj záchranári. Pre zaistenie bezpečnosti odkláňali aj dopravu. Nový Čas zisťoval, ako k úniku došlo.

Zatiaľ čo väčšina ľudí trávila sobotňajší večer oddychom s priateľmi či rodinou, na Kollárovom námestí v hlavnom meste nahlásili únik plynu a na mieste to vyvolalo na chvíľu zdesenie u okoloidúcich. „Z dôvodu úniku plynu bolo uzavreté Kollárovo námestie. Linky 80, 202, 207 a 212 boli odklonené cez ulicu Imricha Karvaša a Americké námestie,“ informoval dopravný podnik Bratislava, ktorý neskôr avizoval aj obnovenie premávky. Na miesto úniku plynu privolali aj hasičov a záchranárov. Podľa slov hovorkyne Aleny Krčovej však zásah zdravotníkov nebol potrebný.

Únik plynu je v poslednom čase veľkým postrachom po hrôzostrašnom výbuchu v Prešove na Mukačevskej ulici, kde detonácia zničila celú bytovku. Podľa slov dopravného analytika Jána Bazovského však v tomto prípade vyvolal viac paniky, než je zvyčajné aj na otvorených priestranstvách. „V dnešnej dobe je únik plynu veľkým strašiakom, ale na to, aby to narobilo škodu, musí byť v určitej koncentrácii so vzduchom,“ zdôraznil Bazovský, podľa ktorého záchranári vykonali preventívne opatrenia a ľuďom demonštrovali, že sú na krízové situácie dobre pripravení.

Napriek tomu, že situácia nebola vážna, existuje pri úniku plynu vždy riziko, že môže dôjsť k explózii aj na otvorenom priestranstve. Okolo Kollárovho námestia jazdia autá aj trolejbusy MHD a hrozí, že z trakčného vedenia vyletí iskra, ktorá by vznietila horľavý plyn.uzavrel Bazovský.